Курсу доллара пообещали падение до 56 рублей

Курс доллара может упасть до отметки 56 рублей. Это вызвано стабильным ростом рубля, считают эксперты.

"Силу рубля поддерживают два фундаментальных фактора. Это вышедшие данные по ВВП России, который прибавил 2,5%, и уровень инфляции 3,3 %, что является историческим рекордом за всю историю современной России, притом что цены на черное золото далеки от пиковых значений", – уверен Виктор Макеев, финансовый аналитик компании Gerchik & Co.

Увеличится и разрыв в паре доллар/евро, считает экономист. Решение испанско-каталонского конфликта может подтолкнуть европейскую валюту и возобновить стабильный рост, начатый к доллару США от 1,05 и выше ключевой цены 1,145. Если евро продолжит укрепляться, то будет стоить приблизительно 68 рублей.

Эксперт отмечает, что делать прогнозы помогает показатель индекса доллара, отражающий отношение "бакса" к корзине из шести основных валют. Сейчас этот показатель – 94. В случае падения до 92,5 можно с уверенностью ждать ослабления доллара по отношению ко всем валютам. Если вдруг индекс перевалит за 94, американские деньги ждет большой скачок.

Напомним, недавно экономисты предсказали отличный курс на последнюю неделю октября. Они уверяли, что доллар может упасть до 56 рублей, а евро – до 67. Такое укрепление национальной валюты будет вызвано завершением коррекции цен на нефть и в паре евро/доллар. В этот период рубль успеет "передохнуть", что на руку россиянам. Судя по всему, прогнозы начинают осуществляться раньше, чем было обещано.

Единственное опасение вызывало возможное укрепление доллара из-за восстановления нефтедобывающей промышленности после урагана. По словам экспертов, любое укрепление доллара сильно влияет на рубль. Однако мы видим, что на данный момент рубль растет быстрее, чем доллар.