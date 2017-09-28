Доллар и евро вступили в заговор против рубля

По мнению аналитиков, причина замедления темпов роста рубля – последствия политики Федеральной резервной системы США. Эксперты уверены, что влияние на биржевые котировки оказал рост процентных ставок в Америке.

Это вызвало рост курса доллара и падение все увеличивающихся цен на нефть. Сейчас цена за баррель марки Brent составляет 57,30 доллара. Финансовый аналитик Александр Купцикевич считает, что на руку американской валюте играет беспокойство, нарастающее из-за активизации правых партий в Европе.



Пока из Старого Света не поступают утешительные новости, биржа продолжает тенденцию прошлой недели – рост шансов повышения ставки в декабре. Это провоцирует массовую покупку долларов, обусловленную ростом процентной ставки в США. Из-за этого рубль сдал позиции по отношению к доллару, потеряв 31 копейку. Во время торгов пара доллар/рубль установила новый максимум сентября – курс составил 58,38.

Помимо этого, снижение цен на нефть связано с ростом объемов добычи топлива Америкой. Показатель на уровне 9,55 миллиона баррелей в день стал максимальным с июля 2015 года. Однако котировки нефти не испытывают особого давления. Рынок, по словам экспертов, движется к балансировке.

Купцикевич считает, что в таких экономических условиях основной опасностью для рубля является коррекционный рост доллара, который набирает все большие темпы. Эксперты утверждают, что проблем не будет, пока курс не перешагнет отметку 60 рублей за доллар. Тогда евро может стоить 70 рублей.

Аналитики надеются, что ослабление рубля окажется кратковременным. "Если попробовать посмотреть еще дальше за горизонт, то тут у рубля перспективы могут оказаться необычно благоприятными для этого времени года. Сильный спрос на нефть, несмотря на высокие объемы добычи и внушительные темпы мирового роста, позволяет смотреть с оптимизмом", – пишет Александр Купцикевич.