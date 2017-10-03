Трамп вложился в процветание России
Повышение средних температур негативно скажется на бедных южных странах. А вот северные государства, напротив, могут получить неожиданную прибыль за счет роста ВВП. Получается, что Дональд Трамп внес свой вклад в процветание России, отметил автор статьи в американском издании.
Выводы эти основаны на обзоре перспектив развития мировой экономики от Международного валютного фонда (МВФ). В нем рассматриваются исторические соотношения климата и экономического производства. Исследователи предположили, что больше всего от роста средних температур пострадают бедные страны в жарких регионах, где проживает большинство населения мира.
Если умозаключения авторов доклада МВФ верны, то некоторые страны окажутся только в выигрыше от глобального потепления. Первые места в рейтинге чемпионов по увеличению валового продукта на душу населения займут Монголия, Исландия, Финляндия и Россия.
Превратиться в тропический рай этим странам, конечно, не суждено, ведь исследователи руководствовались данными об относительно небольших погодных колебаниях в прошлом. Никто не может утверждать, что именно произойдет при повышении температуры: нельзя забывать о стихийных бедствиях, насильственных миграциях и других несчастьях, которые может вызвать изменение климата, пишет издание.
Преуменьшение опасностей глобального потепления и отказ от Парижского соглашения по климату автор считает "несправедливостью эпических масштабов". И значительный вклад в развитие событий по этому сценарию внес именно Дональд Трамп, уверен он.
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