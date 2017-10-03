Трамп вложился в процветание России

Глобальное потепление пойдет на пользу России. Ее процветанию помогают президент США Дональд Трамп и другие противники теории изменения климата, уверены эксперты, опрошенные Bloomberg. По их подсчетам, повышение температуры в мире на один градус вызовет резкий подъем ВВП северных государств.

Повышение средних температур негативно скажется на бедных южных странах. А вот северные государства, напротив, могут получить неожиданную прибыль за счет роста ВВП. Получается, что Дональд Трамп внес свой вклад в процветание России, отметил автор статьи в американском издании.

Выводы эти основаны на обзоре перспектив развития мировой экономики от Международного валютного фонда (МВФ). В нем рассматриваются исторические соотношения климата и экономического производства. Исследователи предположили, что больше всего от роста средних температур пострадают бедные страны в жарких регионах, где проживает большинство населения мира.

Если умозаключения авторов доклада МВФ верны, то некоторые страны окажутся только в выигрыше от глобального потепления. Первые места в рейтинге чемпионов по увеличению валового продукта на душу населения займут Монголия, Исландия, Финляндия и Россия.

Превратиться в тропический рай этим странам, конечно, не суждено, ведь исследователи руководствовались данными об относительно небольших погодных колебаниях в прошлом. Никто не может утверждать, что именно произойдет при повышении температуры: нельзя забывать о стихийных бедствиях, насильственных миграциях и других несчастьях, которые может вызвать изменение климата, пишет издание.

Преуменьшение опасностей глобального потепления и отказ от Парижского соглашения по климату автор считает "несправедливостью эпических масштабов". И значительный вклад в развитие событий по этому сценарию внес именно Дональд Трамп, уверен он.