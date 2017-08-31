Нобелевские лауреаты предрекли причину гибели человечества

Английский Times Higher Education узнал, что по мнению 50 нобелевских лауреатов по физике, медицине, химии и экономике является глобальной угрозой человечеству. Журнал интересовался опасностью мирового потепления, конкуренцией со стороны искусственного интеллекта и вероятность атомной войны.

Мнения ученых разделились. 34% опрошенных уверены, что главная угроза человечеству – глобальное потепление и другие климатические изменения. 23% сильнее всего боятся ядерной войны, и видят такой вариант развития событий вполне возможным из-за постоянно обостряющегося конфликта между США и Северной Кореей. 8% ученых считают, что человечество погибнет из-за болезней и усиливающейся устойчивости новых инфекций к лекарствам.



Лишь на два вопроса журнала лауреаты Нобелевской премии ответили почти единогласно. Они уверяют, что искусственный интеллект никогда не навредит человечеству. Только один участник исследования рассматривает этот сценарий как наиболее вероятный. И всего-навсего два ученых назвали в качестве повода для беспокойства внешнюю политику Дональда Трампа, но целых 6% опрошенных опасаются некомпетентности государственных лидеров.

Отметим, что с нобелевскими лауреатами не согласны американский бизнесмен Илон Маск и британский ученый Стивен Хокинг. Они считают искусственный интеллект одной из главных угроз человечеству. У Маска из-за этого даже произошел конфликт с создателем социальной сети Facebook Марком Цукербергом. Он преданный фанат идеи "рукотворного разума" и всячески продвигает ее прогресс, совершая крупные инвестиции в отрасль.

Нобелевская премия вручается ученым со всего мира за особые достижения в разных областях науки. Всего 700 человек за всю историю удостоились звания лауреата этой премии. Из них в живых сейчас остаются 235 исследователей, ученых и мыслителей.