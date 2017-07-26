Трампа загнали в угол ради санкций

Законопроект об ужесточении санкций против России был одобрен большинством членов конгресса США и поддержан президентом Дональдом Трампом. По мнению экспертов, глава Белого дома пошел на такой шаг от безысходности.

Новые ограничительные меры – это серьезное препятствие для улучшения отношений между двумя странами, считает американист Михаил Таратута. "Трамп наверняка подпишет пакет санкций, потому что ему некуда деваться. Чтобы не остаться в одиночестве, он это сделает", – цитирует эксперта НСН.

По его мнению, теперь главный вопрос – как ответит Москва. В любом случае, отметил политолог, американский конгресс не позволит восстановить двусторонние отношения, даже если у Трампа действительно есть такое намерение. "Конгресс крепко держит его за фалды, и шансы на то, что он сможет сделать что-то для потепления отношений, на мой взгляд, равны нулю", – резюмировал аналитик.





Глава США Дональд Трамп в среду, 26 июля, заявил, что согласен с новыми санкциями в отношении России. По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, в настоящий момент в администрации американского лидера изучают принятый конгрессом законопроект об ограничительных мерах. "Президент поддерживает жесткие санкции против Северной Кореи, Ирана и России, Белый дом изучает законопроект, принятый палатой представителей, а также ждет его окончательный вариант на столе президента", – говорится в заявлении.

За принятие нормативно-правового акта проголосовали и демократы, и республиканцы. Помимо прочего, ограничительные меры устанавливают максимальный срок рыночного финансирования российских банков в 14 дней, компаний нефтегазовой сферы – до 30 дней. Кроме того, в законопроекте прямо сказано о необходимости противодействия строительству российского газопровода в Европу "Северный поток – 2".

