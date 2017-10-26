Зарплаты депутатов сократят на 10%
Десятипроцентное сокращение заработной платы предусмотрено решением президента России. 19 октября Владимир Путин продлил действие своего указа, в соответствии с которым уменьшается зарплата самого главы государства, премьер-министра и других федеральных чиновников. Действие документа распространяется и на Госдуму, пояснила Ольга Савастьянова.
"Что касается заработной платы депутатов Госдумы, можно считать это состоявшимся решением, потому что депутаты приравнены по статусу к министрам. Принимаемые решения автоматически распространяются и на нас", - сказала журналистам глава комитета. Она добавила, что окончательно этот вопрос будет утвержден при принятии бюджета на 2018-2020 годы, передает ТАСС.
"На Советы Думы будем выносить вместе с принятием бюджета, сметой расходов Государственной Думы. Это будет позднее, после того, когда бюджет будет принят в первом чтении", – сказала парламентарий. Савастьянова отметила, что заседания комитета будут открытыми для прессы. "Все заседания наш комитет будет проводить в открытом формате, и приглашаю вас в этом принимать участие", – сказала глава думского комитета.
Как сообщалось, президент Владимир Путин на год продлил действие указа о сокращении на 10% зарплаты главы государства, премьера, генпрокурора, главы Следственного комитета, служащих Счетной палаты. Такое же решение в отношении депутатов и сотрудников аппарата уже несколько лет подряд принимает Госдума.
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