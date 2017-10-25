Почему в России держатся низкие цены на газ

Цены на газ в России – одни из самых низких в мире, а их рост не догоняет уровень инфляции. Об этом на правительственном часе в Госдуме сообщил министр энергетики Александр Новак.

Глава Минэнерго рассказал депутатам, что и за электричество россияне платят если не меньше всех в мире, то, по крайней мере, почти меньше всех. Во многих странах тарифы намного выше. Так министр ответил на реплику парламентария Елены Серовой, которая обратила внимание на рост тарифов.

"Избиратели практически на каждой встрече задают мне следующий вопрос: с чем в столь богатой природными ресурсами стране, как Россия, связан постоянный рост тарифов на энергоносители?", – обратилась депутат от Подмосковья к Александру Новаку.

Министр пояснил, что тарифы на энергоносители для населения фактически регулируются и находятся на контроле региональных энергетических комиссий. "Решения принимаются исходя из уровня инфляции, не выше. По сути дела, это регулирование в рамках инфляции", – сказал глава Минэнерго.

Вместе с тем, министр согласился, что, устанавливая тарифы, необходимо оценивать покупательную способность и доходы населения. "Мы стараемся все меры, которые мы реализуем в области электроэнергетики, в первую очередь направить на то, чтобы снизить нагрузку на потребителя и для населения, и для промышленных потребителей", – заверил депутатов Новак.





По словам министра, сейчас средний уровень газификации в стране составляет 60%. Требуется выйти на показатель в 70%, сказал глава Минэнерго. Также он сообщил, что газификация Восточной Сибири и Крайнего Севера будет вестись с помощью сжиженного газа. Министерство энергетики подготовило закон о газоснабжении, который будет рассмотрен в правительстве 26 октября.

За последние пять лет объемы присоединений к энергетической инфраструктуре увеличились в полтора раза. В этом году Минэнерго приняло целевую модель такого подключения, 83 региона уже приняли соответствующие дорожные карты, проинформировал министр.

Газификация затронет не только жилой сектор. Количество газозаправочных станций к 2020 году вырастет до тысячи, а машин на газомоторном топливе – до 250 тысяч. Сегодня в России около 30 тысяч владельцев автомобилей перевели их на газ.

Говоря о ценах на нефть, Новак рассказал, что себестоимость ее добычи зависит от многих условий. В среднем по России она составляет 10-15 долларов за баррель.

Еще одна важная тема, волнующая избирателей – отказ от использования ламп накаливания мощнее 50 ватт. Пока решение о замене таких источников света на энергосберегающие лампы в правительстве не принято, сообщил Новак. Напомним, что восемь лет назад в России были запрещены производство и продажа ламп накаливания мощностью 100 ватт. Минэнерго настаивало на полном запрете таких лампочек.

И сегодня, 25 октября на правительственном часе глава ведомства отметил, что во многих странах мира лампы накаливания уже давно не используются. "Энергоэффективность светодиодных ламп в десять раз выше, чем накаливания. При этом речь идет не только о населении, но и о бюджетном секторе, ЖКХ и других секторах. 200 миллиардов рублей мы могли бы сэкономить только на освещении.", – заметил Новак.