Россияне стали чаще обращаться в Госдуму

Количество обращений граждан в Госдуму заметно увеличилось. С октября 2016 года, когда состоялось первое пленарное заседание седьмого депутатского созыва, по октябрь 2017-го показатель вырос на 63%. Об этом свидетельствуют данные думского управления по работе с обращениями граждан. Чаще всего россияне пишут спикеру нижней палаты Вячеславу Володину ("ЕР"), лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и главе комитета по вопросам ЖКХ Галине Хованской ("СР").

Избирателей больше других вопросов интересует закон об ответственном обращении с животными, реновация жилья и решение проблем обманутых дольщиков. По словам первого замглавы аппарата нижней палаты парламента Сергея Поспелова, в будущем на планшетах всех депутатов будет установлен электронный офис, который позволит им работать с избирателем удаленно и оформлять запросы с цифровой подписью. По данным управления по работе с обращениями граждан, с начала работы седьмого созыва Госдумы к депутатам поступило более 187 тысяч писем.



Самый большой прирост числа обращений был зафиксирован в мае, когда Дума готовилась к общественным слушаниям по реновации. Много вопросов касается закона об ответственном обращении с животными, который обсуждается перед вторым чтением. Популярна и тема обманутых дольщиков, которых депутаты готовятся защитить соответствующим законом. Много писем касается вопросов жилищно-коммунального хозяйства. Серди комитетов лидирует по числу писем как раз комитет по вопросам ЖКХ. На втором месте – комитет по безопасности, замыкает тройку комитет по госстроительству.

Что касается персонально депутатов, то больше всего обращений – свыше 22,5 тысячи или 15% от общего числа – направлено спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, главе комитета по вопросам ЖКХ Галине Хованской и экс-лидеру фракции "ЕР" Владимиру Васильеву было адресовано примерно по 5% от общего числа обращений. Несколько реже письма от избирателей получали глава КПРФ Геннадий Зюганов, лидер "эсеров" Сергей Миронов, депутаты Наталья Поклонская, Ирина Яровая, Петр Толстой, Игорь Дивинский и Павел Крашенинников (все представляют фракцию "ЕР").





Более двух третей обращений приходит в Госдуму в электронном виде. По словам Сергея Поспелова, в нижней палате идет работа по синхронизации приемной Госдумы с региональными приемными. Это позволит сделать работу депутатов более комфортной и эффективной. Задача – сделать так, чтобы парламентарий на своем гаджете мог увидеть сразу все виды обращений по тематикам и территориям. Это позволит оперативно реагировать на сообщения.

По мнению главы Политической экспертной группы Константина Калачева, увеличение числа обращений говорит о росте доверия к Госдуме. "Это очень позитивный показатель. Российский парламентаризм развивается. Кстати, о том же говорят и опросы общественного мнения, – сказал он "Известиям".



"Люди верят, что депутаты могут решить их проблемы"

Эксперт подчеркнул, что большое количество обращений лично к спикеру говорит о том, что граждане видят результат усиления дисциплины в нижней палате: "Люди знают, что все депутаты ходят на работу, что пресечена практика передачи карточек, и начинают больше им доверять".

Доцент Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы Екатерина Шульман объяснила происходящее более просто. По ее словам, в шестом депутатском созыве электронный сервис для обращений нормально не функционировал.

"Он начал полноценно работать с начала года. Это делает удобной и простой саму форму обращения, поэтому мы наблюдаем их естественный рост", – пояснила она, отметив, что рост количества писем в нижнюю палату объясняется и резонансными законопроектами, которые рассматривает Госдума. Прежде всего это касается программы реновации.





Напомним, управление по работе с обращениями граждан было создано в конце июня 2017 года. Оно образовано на базе отдела по обеспечению деятельности приемной нижней палаты парламента. Изменения были связаны с тем, что отдел перестал справляться с объемом писем, а также с необходимостью усилить важное для Госдумы направление.

