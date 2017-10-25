Кого отправили оздоровлять "Открытие"

Похоже, в ЦБ очень ценят специалистов, которые у других работодателей быстро оказались бы "сбитыми летчиками". В середине октября в состав временной администрации банка "Открытие" вошел Дмитрий Онегин. Соответствующий приказ опубликован на сайте Банка России.

Дмитрий Онегин – тот самый человек, который, будучи главой временной администрации "Югры", привлек внимание Генпрокуратуры. 19 июля 2017 года надзорное ведомство даже вызывало его на беседу, чтобы понять, насколько предпринимаемые им в банке действия соответствуют законодательству.

Служащие АСВ были введены в финансовое учреждение 10 июля, согласно приказу ЦБ. До этой даты банк демонстрировал хорошие показатели, входил в топ-30 лидеров сектора и вообще был устойчив – сейчас представители "Югры" доказывают это в столичном арбитраже и, насколько можно судить, с весьма неплохими перспективами.

По мнению миноритария "Югры" Алексея Коршунова, еще летом обратившегося в Генпрокуратуру с соответствующим заявлением, именно действия главы временной администрации Дмитрия Онегина и привели к тому, что у ЦБ появились основания для лишения банка лицензии. Миноритарий утверждает, что Онегин "использовал свои полномочия вопреки законным интересам банка в целях причинения ему имущественного вреда". По словам акционера, на момент назначения Онегина размер собственного капитала банка составлял 33,5 миллиарда рублей, а в результате его вмешательства "приведен к отрицательному значению (до 7 миллиардов рублей)".

Коршунов также сообщает, что имеется подписанный Онегиным приказ от 27 июля, "прямо обязывающий осуществить корректирующие бухгалтерские записи в операционном дне 21.07.2017, то есть "задним числом".

Вторит Коршунову и бывший главбух "Югры" Ольга Ириневич, которая уверяет, что Онегин оказывал на нее физическое давление, заставляя вносить изменения в документы. "Мне было заявлено, что мне предъявят акт о противодействии, и что я не уйду с работы до тех пор, пока я не совершу указанные действия", – такие слова содержатся в заявлении женщины, переданном в Генпрокуратуру, сообщает РАПСИ.

По некоторым оценкам, "Югре" был нанесен ущерб, превышающий 170 миллиардов рублей. Причем из-за этого пострадал не только банк и его клиенты. Крах столь крупной финансовой структуры пошатнул всю отечественную экономику, и без того переживающую не лучшие времена.

