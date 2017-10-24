Госдума посвятит целый день обсуждению бюджета

Резня на "Эхе Москвы" Президентские амбиции Собчак Скандальный развод Джигарханяна Эксклюзивы Dni.Ru Дом-2

Самое читаемое

Панин – Галкину: Ты гомосексуалист, живущий со старой женщиной
Отскорбевшую по Марьянову Пугачеву обвинили в цинизме
Лободу в "голом" платье подняли на смех
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Пелагея высказалась о первой семье Телегина
партнеры
Вторник 24 октября
Лента новостей
22:00
На юго-западе Москвы случилась массовая авария
21:23
В Москве во время премьеры "Матильды" задержали семь человек
21:19
Скандальный политик сделал каминг-аут
20:41
Пять кошек и собака устроили пожар в Архангельске
20:23
Москву сковали многокилометровые пробки
20:11
Россияне переживают за здоровье Нагиева
19:39
Где ошиблась выпускница МГИМО Собчак
19:38
На северо-востоке Москвы на переходе сбили ребенка
19:03
У Джигарханяна украли завещание
18:59
В подъезде дома на юге Москвы мужчина сгорел заживо
18:57
"ЕР" проконтролирует декриминализацию и социализацию молодежи
18:41
Вдова Марьянова нарушила молчание
18:33
Дума взяла на контроль выделение земли многодетным семьям
18:28
В Москве рухнули цены на вторичное жилье
18:18
Стоит ли менять ребенка на карьеру
18:11
Рецепт пасты с малиной и филе судака
17:53
Отец жестоко отомстил избившим его дочь подросткам (видео)
17:40
Сексуальная пилотесса показала свой шпагат
17:35
Потап и Настя уходят со сцены
17:32
Кота чудом спасли из горящей квартиры (видео)
17:15
В Башкирии местного депутата обвиняют в убийстве
17:10
Известный певец стал парфюмером
17:09
Возмущенная Поклонская дала отповедь Собчак
17:06
Муж предал Рынскую без колебаний
17:04
Брошенный "ИГ" склад с оружием НАТО обнаружен в Маядине
17:01
В Москве назвали улицу в честь Эльдара Рязанова
16:50
Стюардесса вывалилась из лайнера во время взлета
16:49
"Импровизационный БАТЛ" шагает по Москве
16:37
Порошенко подняли на смех за слова о Донбассе
16:29
Друг пролил свет на судьбу Регины Дубовицкой
16:07
Красивая жизнь юной любовницы Вороненкова
16:00
Программа электронных сертификатов для семей с детьми станет постоянной
15:52
Пресс-конференцию Собчак попытался сорвать "единорог"
15:45
Безумные регионы: смертельное ДТП под Волгоградом
15:37
Вдовец пропал после странной смерти актрисы Цареградской
15:20
В Крыму распекли "отдавшую" полуостров Украине Собчак
14:54
Лядова ждет ребенка от Вдовиченкова
14:52
Порошенко обвинили в похищении грузин
14:38
Джигарханян со скандалом разводится с молодой женой
14:37
Ученые изобрели аппарат для стимуляции мозга
14:23
Собчак: Крым – украинский. Точка
14:19
Порезанная ведущая "Эха Москвы" сделала первое заявление
13:57
Богемную жизнь мировых знаменитостей выставляют напоказ
13:31
Табаков назвал традицией свою огромную зарплату
13:28
Бездетная Рынска в шоке от предательства и ухода мужа к Собчак
13:19
AUDI A5 Sportback: вариации на тему купе
12:55
22-летняя москвичка зарезала бабушку ножом
12:55
Порошенко облажался из-за ненависти к России
12:45
Муж Рынской ушел от нее к Собчак
12:25
Главное в мире IT обсудят в Москве в ноябре
12:22
Алферова довела до слез своими откровениями
12:22
Водка помогает говорить на иностранном языке
12:21
Современные проблемы мегаполисов
12:02
Штайнмайер едет каяться перед Путиным
11:43
Москвичку с шестилетним ребенком изнасиловали в лифте
11:41
Дочь Немцова побила внучку Бродского
11:21
Хоккеисту порезали лицо коньком во время матча (видео)
11:20
Табакова оправдали за зарплату в 600 тысяч
11:18
68-летняя Поргина показала стройные ножки Джигарханяну
11:00
Пухлая певица рухнула под сцену во время выступления (видео)
10:46
Названо главное условие яркого мужского оргазма
10:45
В Москве впервые показали "Гарри Поттера" с симфоническим оркестром
10:33
Россияне стали чаще обращаться в Госдуму
10:32
В Москве студент ударил школьника ножом в спину
10:25
Дочь воссоединила Навку и Жулина
09:59
Разъяренный Шейнин выгнал поляка из студии в эфире Первого канала
09:53
Мертвая женщина восемь дней валялась на улице на юго-западе Москвы
09:52
Беременная жена Максакова вышла в свет в обтягивающем платье
09:43
Грузовик задавил 80-летнюю москвичку
09:21
Канделаки пришла на бал без юбки
09:20
Болтливые коллеги привели Меркель в ярость
09:18
В Москве появится мост-волна
08:55
Два человека погибли в ДТП на северо-востоке Москвы
08:49
Бык проткнул горло матадору и умер (видео)
08:42
Дочки Навки и Малинина блеснули на балу
08:36
Венедиктов раскрыл интересные детали нападения на ведущую "Эха Москвы"
08:28
Переживший инсульт Кокшенов перестал узнавать жену
08:06
В США на вечеринке погиб годовалый ребенок из России
22:00
Что ждет Порошенко после отставки
21:45
Божена возмутилась отсутствием жертв в резне на "Эхе Москвы"
21:35
Группа альпинистов погибла на горе в Монголии
21:29
Даниила Квята отстранили от Гран-при в Мексике
21:21
Знаменитости спасают больную раком российскую певицу
21:17
В деле "пьяного" мальчика появился новый пострадавший
21:16
Белоруссия объявила в розыск гражданина России
21:11
Под Ростовом нашли мумию двухлетней девочки
21:03
В мерзкий гей-скандал Панина и Галкина вмешался провокатор из "Дома-2"
21:01
От избранного президента Киргизии ждут независимости
21:00
Жители сибирского поселка отравились медвежатиной
20:54
Звезду "Дома-2" в очередной раз избил ревнивый ухажер
20:52
В Индии разбился турист из России
20:38
Мучающийся от боли Джигарханян: Это не жизнь
20:33
Продюсер предъявил Максаковой жуткие обвинения
20:14
Первый канал довел Толкалину до бешенства
20:11
Мужчину спасли из озера в Зеленограде
20:01
Психолог: Собчак ненавидит свою мать
19:55
Поезд насмерть сбил школьника под Пермью
19:44
Безумному сексу на танцполе нашли объяснение
19:42
Украинские регионы взбунтуются против Порошенко
19:35
В Чечне убиты четыре сотрудника Росгвардии
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В мерзкий гей-скандал Панина и Галкина вмешался провокатор из "Дома-2"
Казаченко из-за приступа не может говорить и двигаться
После развода Джигарханяну грозит печальный конец
Звезда "Уральских пельменей" ужаснула худобой
Сергей Гармаш выпрыгнул из окна пятого этажа
Альтов об онкобольном Задорнове: Все очень плохо
Экономика

Госдума посвятит целый день обсуждению бюджета

Фото: duma.gov.ru
Госдума отвела целый день на обсуждение бюджета страны, сообщил вице-спикер палаты Петр Толстой после заседания Совета Думы. Первое чтение главного финансового документа пройдет в пятницу, 27 октября.
прочитано 203 раза

"В пятницу весь день будет посвящен рассмотрению бюджета на 2018 год и плановый период до 2020 года. Это будет подробное обсуждение параметров экономики страны", – сказал Петр Толстой. Он отметил, что в главном финансовом документе страны заложено перераспределение сырьевых и несырьевых доходов в пользу последних.

ПО ТЕМЕ

Госдума уточнила параметры бюджета

Госдума поможет сбалансировать бюджеты регионов

Первое чтение бюджета пройдет в Госдуме 27 октября

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Работа над бюджетом в Госдуме VII созыва ведется по-новому. Единороссы предложили организовать экспертные обсуждения проекта бюджета в регионах, пообещав обобщить поступившие предложения, проанализировать их и направить в правительство. К анализу документа привлечены представители профессиональных сообществ и граждане, чьи наказы будут учтены при доработке проекта бюджета.

Известно, что ключевыми направлениями расходов продолжают оставаться социальная сфера, оборона и поддержка национальной экономики. Основной объем расходов приходится на социальною сферу – это 36,4%, на оборону – 29%, на национальную экономику – 14,7%.

Петр Толстой. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Помимо бюджета на 2018-2020 годы, на этой неделе Госдума рассмотрит поправки в бюджет этого года. "Предусматривается перераспределение средств на довольствие военнослужащих, а также реструктуризация долгов в регионах, у которых пик выплат приходился бы на 2018-2019 годы, будет возможность реструктурировать свои бюджетные обязательства", – сообщил вице-спикер.

Кроме того, Совет Госдумы принял решение, что 26 октября пройдет дополнительное пленарное заседание палаты.  Оно будет посвящено рассмотрению приоритетных для фракций законопроектов, а также инициатив, которые лежат в портфеле парламента более двух десятилетий.

Накануне президиум фракции "Единая Россия" определил приоритеты на эту пленарную неделю. Главным событием станет обсуждение бюджета в первом чтении, также фракция продолжит работу над законопроектами, улучшающими качество жизни граждан страны,  например, над важным законом о Фонде развития ЖКХ.

Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Единороссы также поддержали два законопроекта, которые будут вынесены на обсуждение Думы на этой неделе.  Первый документ запрещает продажу порошкового алкоголя, второй – регулирует продажу лекарств.

Автор: Александр Комаров24 октября 2017, 19:36

комментарии

Политика

Скандальный политик сделал каминг-аут
Рынска обозвала Собчак ведьмой из-за решения мужа
Брошенный "ИГ" склад с оружием НАТО обнаружен в Маядине
Порошенко обвинили в похищении грузин

Шоу-бизнес

Марьянов жил в постоянном страхе незадолго до смерти
Россияне переживают за здоровье Нагиева
У Джигарханяна украли завещание
Потап и Настя уходят со сцены

Проишествия

Отец жестоко отомстил избившим его дочь подросткам (видео)
Стюардесса вывалилась из лайнера во время взлета
Кота чудом спасли из горящей квартиры (видео)
Порезанная ведущая "Эха Москвы" сделала первое заявление

Lifestyle

Лесбиянка-убийца добила Поклонскую
Вдовец пропал после странной смерти актрисы Цареградской
Табаков назвал традицией свою огромную зарплату
Дочь Немцова побила внучку Бродского
Шоу-бизнес

В мерзкий гей-скандал Панина и Галкина вмешался провокатор из "Дома-2"

Рустам Солнцев прокомментировал конфликт двух звезд
Шоу-бизнес

Канделаки пришла на бал без юбки

Наряд продюсера вызвал большие вопросы у общественности
Политика

В Крыму распекли "отдавшую" полуостров Украине Собчак

В Симферополе резко отреагировали на слова телеведущей
Шоу-бизнес

У Джигарханяна украли завещание

Молодая жена отказалась комментировать случившееся

Гороскоп

Телегин скрывал правду о бывшей жене от Пелагеи
Что ждет Порошенко после отставки
Гороскоп с 23 по 29 октября
Кто подставил жену Джигарханяна

Фоторепортажи

Сексуальная пилотесса показала свой шпагат
Дочки Навки и Малинина блеснули на балу
Калашникова спелась с Паниным
Шаляпин переплюнул Бузову

Спорт

Хоккеисту порезали лицо коньком во время матча (видео)
Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)
Самая красивая теннисистка беременна от чемпиона мира
Овечкин выломал дверь в академии ФБР (видео)

Регионы

Пять кошек и собака устроили пожар в Архангельске
В Башкирии местного депутата обвиняют в убийстве
Безумные регионы: смертельное ДТП под Волгоградом
Курсанта МВД жестко наказали за публичный секс на танцполе
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru