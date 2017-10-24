Госдума посвятит целый день обсуждению бюджета

Госдума отвела целый день на обсуждение бюджета страны, сообщил вице-спикер палаты Петр Толстой после заседания Совета Думы. Первое чтение главного финансового документа пройдет в пятницу, 27 октября.

"В пятницу весь день будет посвящен рассмотрению бюджета на 2018 год и плановый период до 2020 года. Это будет подробное обсуждение параметров экономики страны", – сказал Петр Толстой. Он отметил, что в главном финансовом документе страны заложено перераспределение сырьевых и несырьевых доходов в пользу последних.

Работа над бюджетом в Госдуме VII созыва ведется по-новому. Единороссы предложили организовать экспертные обсуждения проекта бюджета в регионах, пообещав обобщить поступившие предложения, проанализировать их и направить в правительство. К анализу документа привлечены представители профессиональных сообществ и граждане, чьи наказы будут учтены при доработке проекта бюджета.

Известно, что ключевыми направлениями расходов продолжают оставаться социальная сфера, оборона и поддержка национальной экономики. Основной объем расходов приходится на социальною сферу – это 36,4%, на оборону – 29%, на национальную экономику – 14,7%.

Помимо бюджета на 2018-2020 годы, на этой неделе Госдума рассмотрит поправки в бюджет этого года. "Предусматривается перераспределение средств на довольствие военнослужащих, а также реструктуризация долгов в регионах, у которых пик выплат приходился бы на 2018-2019 годы, будет возможность реструктурировать свои бюджетные обязательства", – сообщил вице-спикер.

Кроме того, Совет Госдумы принял решение, что 26 октября пройдет дополнительное пленарное заседание палаты. Оно будет посвящено рассмотрению приоритетных для фракций законопроектов, а также инициатив, которые лежат в портфеле парламента более двух десятилетий.

Накануне президиум фракции "Единая Россия" определил приоритеты на эту пленарную неделю. Главным событием станет обсуждение бюджета в первом чтении, также фракция продолжит работу над законопроектами, улучшающими качество жизни граждан страны, например, над важным законом о Фонде развития ЖКХ.

Единороссы также поддержали два законопроекта, которые будут вынесены на обсуждение Думы на этой неделе. Первый документ запрещает продажу порошкового алкоголя, второй – регулирует продажу лекарств.