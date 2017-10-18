Госдума уточнила параметры бюджета

Нижняя палата парламента одобрила в первом чтении изменения в федеральный бюджет – 2017 года. Правительство предложило пересмотреть основные параметры финансового документа в связи с улучшением экономических показателей. Согласно расчетам кабинета министров, доходы по итогам года вырастут почти на 41,5 миллиарда рублей.

Как рассказал депутатам министр финансов Антон Силуанов, изменения в бюджет на текущий год подготовлены, исходя из уточненного макропрогноза. Он сообщил об основных параметрах, которые планируются Минфином по итогам января – декабря 2017-го.



"Мы ожидаем рост ВВП в текущем году на 2,1%, инфляция по итогам 2017 года ожидается на уровне чуть больше 3%, – сообщил министр. - Курс рубля тоже изменился, более крепкий стал по сравнению с тем, что предусмотрен был ранее в бюджете".

По словам Силуанова, в правительстве также пересчитали цены на нефть. Они, по словам чиновника, "отличаются более оптимистичными показателями, чем это было учтено в законе о бюджете". В результате предлагаемых изменений в бюджет-2017, сумма доходов должна вырасти почти на 41,5 миллиарда рублей.

В то же время, расходы увеличиваются на 125,7 миллиарда, а дефицит бюджета, таким образом, станет больше еще на 84 миллиарда. "В результате общие параметры дефицита бюджета в текущем году составят всего 2,2% ВВП", – сказал глава Минфина.

"Это абсолютно соответствует тому тренду, который мы предусматриваем на предстоящую трехлетку".



В следующем году, напомнил он, дефицит планируется лишь в размере 1,4% ВВП, а в 2019-2020 годах – менее 1%, "что абсолютно делает наш бюджет сбалансированным". Как рассказал Силуанов, поправки в бюджет предусматривают перераспределение по трем основным направлениям.

Оно коснется закрытых статей бюджета (в том числе, речь идет о закрытии задолженностей оборонных предприятий перед коммерческими структурами). Также правительство намерено выделить средства на докапитализацию Россельхозбанка. "Это один из инструментов поддержки сельского хозяйства", – уточнил глава Минфина.

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что на сегодняшний день существует риск недостижения заявленных показателей роста ВВП. "По нашему мнению, сохраняются риски недостижения этого показателя, связанные с высокой базой сравнения конца 2016 года, а также с завышенной оценкой показателей, влияющих на динамику ВВП", – сказала руководитель контрольного ведомства.





К таким показателям, по мнению Голиковой, относятся повышенная оценка темпов роста инвестиций в капитал. Также она считает, что в правительстве слишком оптимистично оценивают розничный оборот и реальные располагаемые доходы населения.

Добавим, что законопроект об изменениях параметров бюджета на 2017 год также корректируются показатели социально-экономического прогноза. В своем заключении профильный думский комитет отмечает, что представленный Минэкономразвития прогноз в целом отражает складывающуюся ситуацию в экономике и показывает переход к устойчивому экономическому росту.