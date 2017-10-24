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Экономика

Куда утекали деньги из РЖД

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Правоохранительные органы продолжают расследование дела о выведении денег из нерудной компании "Бердяуш". Очередным фигурантом, оказавшимся под арестом, стала ее экс-гендиректор Екатерина Краснихина. Она оказалась в СИЗО вслед за другими бывшими топ-менеджерами НК – Владимиром Гаца, Дмитрием Супруном и Еленой Дорожевич. Между тем остается на свободе бизнесмен Сергей Вильшенко, которого называют основателем теневой империи.
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Уголовное дело в отношении Екатерины Краснихиной было возбуждено в июне 2017 года по статье о присвоении или растрате, по которому проходят еще ряд бывших топ-менеджеров "НК Бердяуш". В сентябре в число подозреваемых был включен и экс-владелец компании Сергей Вильшенко, которого объявили в розыск. По данным следствия, все они причастны к выводу 150 миллионов рублей из компании.

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Из компании сына Чайки похитили сотни миллионов

Как говорится в материалах дела, в 2010–2014 годах "НК Бердяуш" незаконно переводила средства фирмам, которые не оказывали никаких услуг. То есть фактически деньги расхищались. Так как Краснихина работала гендиректором компании с 2010 по 2012 годы, то в этот период она контролировала все незаконные операции, считают правоохранители.

Согласно собранным материалам, "НК Бердяуш" имела договор с РЖД на поставки гравия. После этого фигуранты дела заключили с "Русской промышленной корпорацией" договор на сопровождение вагонов с гравием. В случае если какие-то вагоны по ошибке отправлялись не в требуемые пункты назначения, то "РПК" должна была разыскивать их и перенаправлять заказчику. Но компания фактически этим не занималась, за что, по мнению следствия, не должна была получать деньги. Однако в руководстве "НК Бердяуш" счета на оплату подписывались исправно, что правоохранители считают незаконным, отмечает "Коммерсантъ".

Вопросы к бывшим топ-менеджерам возникли у нового собственника компании – сына генпрокурора Артема Чайки. После приобретения "НК Бердяуш" вскрылись налаженные схемы вывода денег, и именно Чайка инициировал возбуждение дел против бывшего руководства компании. На суде, где решался вопрос об аресте, Краснихина подтвердила, что у прежнего собственника вопросов к ее деятельности не было. "Претензии ко мне возникли у текущего собственника. Тот собственник, при котором работала я, никаких вопросов ко мне не имел", – цитирует ее РБК.

В ходе следствия выяснилось, что описанный выше эпизод – не единственный. Так, по информации правоохранительных органов, в другой "дочке" РЖД – Центральной дирекции по ремонту пути (ЦДРП) действовала похожая схема. Так, в 2012 году одним из победителей тендера ЦДРП стала компания "ТТК-Транс", следы которой ведут в Великобританию. Победитель конкурса создал "Логистический центр ЦДРП", который и взял на себя исполнение договорных обязательств перед железнодорожной монополией. По факту была создана некая компания-прокладка между структурами РЖД, которые оказывали услуги сами себе.

Фото: wikipedia.org

Супрун, Дорожевич и Гаца оказались в СИЗО практически сразу после возбуждения дела. Краснихина была заключена под домашний арест, суд принял такое решение в том числе с учетом ее беременности.

Как говорилось в ходе заседания, где решался вопрос об изменении Краснихиной меры пресечения, экс-гендиректор "НК Бердяуш" регулярно нарушала условия нахождения под домашним арестом.

О том же, кого называют конечным "бенефициаром" всей схемы, известно, скажем прямо, немного. Как следует из скудной информации в открытых источниках, Сергей Вильшенко является сыном главы отделения ФСБ в Златоусте на Урале Геннадия Вильшенко (во времена СССР был первым секретарем горкома КПСС). В лихие 90-е 20-летний Вильшенко-сын начал заниматься строительным и дорожным бизнесом. Затем стал коммерческим директором торгового дома "РЖД".

Не так давно фамилия Вильшенко стала мелькать в СМИ в связи с уголовным делом в отношении экс-главы Челябинской области Михаила Юревича. Он попал под следствие в связи с так называемой дорожной революцией в регионе, на которой, как считают правоохранители, ему удалось "заработать" более трех миллиардов рублей. Примечательно, что против бывшего чиновника дал показания Константин Овчинников, экс-глава "Челябинскавтодора". Эта компания – один из учредителей ООО "Технопарк", большая часть которого принадлежит Сергею Вильшенко.

Расследование дела Краснихиной и других бывших топ-менеджеров "НК Бердяуш" продолжается. И можно рассчитывать, что после того, как правоохранители распутают все хитросплетения сложной схемы вывода денег из РЖД, в их руках окажется более крупная рыба.

Автор: Денис Попов24 октября 2017, 18:49

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