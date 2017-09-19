Из компании сына Чайки похитили сотни миллионов

Новое руководство, пришедшее в "Нерудную компанию "Бердяуш", обнаружило фиктивные договоры бывших топ-менеджеров. По предварительным данным, из-за махинаций предыдущего директората, "Российские железные дороги", с которыми в 2012-2014 годах плотно сотрудничала нерудная компания, потеряли 150 миллионов рублей.

Новый собственник "Нерудной компании "Бердяуш" сам инициировал проверку деятельности предприятия. И, как установили столичные правоохранители, в 2012-2014 годах, когда НК сотрудничала с "Российскими железными дорогами" ("Бердяуш" является поставщиком щебня для РЖД – Прим. Dni.ru), в компании произошло хищение на сумму 150 миллионов рублей, пишет "Коммерсантъ".



Издание напоминает, что владелец нерудной компании сменился около трех лет назад. Им стал Артем Чайка, сын генпрокурора Юрия Чайки. Прежде всего новый владелец решил разобраться с бизнес-процессами, происходящими на предприятии. Цель – сделать их более прозрачными. Для этого была организована проверка финансово-хозяйственной деятельности за прошедшее время.

Аудит обнаружил огромную финансовую недостачу, которая, как выяснилось, образовалась в результате вывода средств путем заключения фиктивных договоров "Русской промышленной корпорацией" (РПК). В связи с тем, что в тот период "Нерудную компанию "Бердяуш" контролировала РЖД, то фактически деньги были похищены у государства.

РПК, согласно учредительным документам компании, занималась оптовой продажей металлов и руд. Однако деньги от "Бердяуша" она получала за сопровождение вагонов с гравием, которые предназначались структурам Российских железных дорог. Иногда случалось так, что вагоны ошибочно попадали не в нужные составы, РПК должна была их находить и доставлять заказчику. Однако, правоохранительные органы считают, что "Русская промышленная корпорация" этого не делала, хотя и получала деньги.

По информации издания, фигурантами дела о хищении стали четыре человека: Владимир Гаца, Дмитрий Супрун и Екатерина Краснихина (они в разное время были занимали пост гендиректора "Нерудной компании "Бердяуш") и зам по экономике Елена Дорожевич. В настоящее время по этому факту расследуется дело о растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает до десяти лет лишения свободы.

На время расследования всем обвиняемым суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу, которую они пытаются оспорить. Так, на прошлой неделе Мосгорсуд оставил жалобу на арест Владимира Гаца без удовлетворения.

Как отмечает газета, схема вывода средств из нерудной компании была шита белыми нитками. Это обстоятельство теперь не дает подсудимым нормально выстраивать линию защиты. Так, Владимир Гаца частично признал вину и ущерб от своих действий. Его адвокат заявил, что на некоторых документах, по которым РПК получила восемь миллионов рублей, есть соответствующая подпись. Не дожидаясь предъявления обвинения, Гаца пришел в полицию с явку с повинной. Впрочем, правоохранители полагают, что бывший топ-менеджер заключил контрактов на общую сумму 17 миллионов.

Вероятнее всего, каждому из четырех фигурантов уголовного дела вряд ли удастся отделаться условным сроком. Примечательно, что все они ранее упоминались в сообщениях СМИ в связи с делом об освоении 30 миллиардов рублей при строительстве и ремонте дорог в Челябинской области, когда ее возглавлял Михаил Юревич. По данным журналистов у каждого них была своя роль в так называемой "дорожной революции". Добавим, что расследование, инициированное новым собственником "Нерудной компании "Бердяуш", началось 28 июня, им занимаются следователи столичного УВД по Центральному административному округу.