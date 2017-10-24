В России хотят жестко ограничить обмен валюты

Министерство финансов России с целью либерализации валютного законодательства намерено отменить обязательный возврат в страну доходов, полученных от экспорта. Взамен ведомство просит дать Центробанку и правительству право вводить жесткие валютные ограничения.

Среди них – репатриация денег экспортеров, продажа валюты в обязательном порядке, получение разрешения на покупку валюты, открытие специальных счетов для отдельных видов валютных операций и резервация денежных средств под них. Такие поправки предлагается ввести в закон о валютном контроле, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на доклад главы Минфина Антона Силуанова. Сейчас эти операции могут проводиться без ограничений.

По мнению экспертов, такие меры могут быть связаны с ожиданием новых трудностей в экономике из-за расширения санкционного давления на Россию со стороны Запада. Введение новых экономических ограничений создает сильную напряженность на рынке облигаций. Многие иностранцы активно покупали их в последний год из-за высокой доходности. Это грозит резким спросом на валюту.

Вместе с тем в Минфине отметили, что давно обсуждают отмену обязательного возврата валютных доходов экспортеров в страну. По словам заместителя главы ведомства Владимира Колычева, такая мера не связана с ожиданием новой волны кризиса. "Нет, это говорит о том, как проще сделать расчеты за внешнеторговые поставки и потоки капитала", – сказал чиновник.





Ранее финансисты предсказали ослабление доллара до 56 рублей. Аналитики подчеркнули, что рост рубля поддерживают данные по положительной динамике ВВП России и низкий уровень инфляции – 3,3%, что является рекордом за всю новейшую историю страны. "Притом что цены на черное золото далеки от пиковых значений", – заявил финансовый аналитик компании Gerchik & Co Виктор Макеев.

