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Стоит ли гоняться за валютой

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Александр Иванов

Александр Иванов блогер

 Автор автоматизированного персонального финансового советника Finsovetnik.com, разработчик популярных мобильных приложений, кандидат в мастера спорта по шахматам, участник трех чемпионатов мира по программированию.
До 2014 года немногие интересовались валютой. Конечно, ежедневные объявления по радио и ТВ в конце блока новостей привлекали внимание, но не такое сильное, какое валюта стала привлекать в декабре 2014 году, когда доллар и евро с курсов 35 и 40 взлетели до 80 и 100.
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Стоит ли обычному человеку пристально следить за курсами валют и бегать по обменникам? Я имею в виду человека, сфера деятельности которого напрямую не связана с курсами валют.

Если вы предприниматель, который покупает товары за рубежом и привозит их для перепродажи в Россию, или если вы что-то производите на нашей Родине и экспортируете товары за рубеж, то вопрос курсов валют и так будет для вас очень важным. Но предположим, что вы работаете учителем в школе или стоматологом в поликлинике. Вокруг вы видите много новостей про доллар и евро, и вас интересует, нужно ли бежать в обменник?

Перед тем, как дать ответ на этот вопрос, давайте проведем небольшой экскурс в историю. Почему в российский рубль так сильно обесценился? В 2014 году друг на друга наложились сразу несколько факторов. Во-первых, это переход ЦБ к политике полностью плавающего валютного курса. Во-вторых, это снижение цен на нефть в два раза (что существенно, так как последние годы около половины доходов бюджета России поступали от нефтегазовых источников). В-третьих, всем известные политические потрясения. Все вместе эти факторы вошли в резонанс: усиливая друг друга, они привели к фантастическому скачку в декабре 2014 года, когда в пиковый момент доллар стоил 80 рублей, а евро – 100.

Фото: GLOBAL LOOK press

С тех пор ситуация более менее стабилизировалась. Цены на нефть последние несколько месяцев стабильно находятся около 50 долларов. Это почти в два раза выше дна в 27 долларов кризисного января 2016 года. Политические страсти более-менее утихают. К политике плавающего валютного курса экономика уже тоже приспособилась, она уже не является чем-то диковинным. Поэтому, на мой взгляд, ситуация стабилизировалась, и аргументов в пользу того, чтобы курс валюты вырос или упал в два раза, сейчас нет.

В 2014 году было шоком, что рубль обесценился в два раза. Однако давайте возьмем более долгий промежуток времени, например, 10 лет. В 2007-2013 годах курс доллара был около 30 рублей (плюс-минус 5 рублей). Сейчас курс доллара около 60 рублей. Если мы возьмем разницу в процентных ставках в России и США, она будет составлять порядка 6-8 процентов годовых. Эта та скорость, с которой по законам экономики, рубль должен в среднем дешеветь к доллару. Суммарно за 10 лет и выходит снижение курса в два раза.

Получается, что текущее снижение курса рубля, которое имело место в 2014 году, вполне нормально объясняется экономическими законами. Просто так получилось, что первое время из-за высоких цен на нефть рубль очень неохотно уступал свои позиции, а затем, когда появился негативный драйвер, доллар отъел свое. Более того, курс доллара выше 80 рублей в январе 2016 года был выходом из этого равновесия, даже некоторым перебором.

Таким образом, текущий курс доллара в районе 60 рублей является вполне нормальным равновесным курсом. Другое дело, что конечно доллар не будет строго 60 рублей ежедневно, он будет колебаться в диапазоне 5-10 рублей от этой равновесной точки на фоне различных факторов. На позитивных факторах (растут цены на нефть, стабильность в экономике) рубль будет укрепляться. На фоне негативных может несколько ослабнуть.

Стоит ли человеку бегать за валютой? Да, но есть несколько аспектов, которые нужно принять во внимание:

  • Во-первых, это спред при обмене валюты. Если текущий курс валюты составляет 58 рублей за 1 доллар, то в обменнике вам продадут доллары лишь около 58.5 рублей. Когда вы захотите их продать, у вас их выкупят на 30-50 копеек дешевле, чем биржевой курс. Как следствие, где-то 1-2% от суммы денег будет потеряно на конвертации валюты из-за спреда (наценки) со стороны банков и обменников.
  • Во-вторых, процентные ставки в разных валютах – разные. Вы можете сейчас открыть вклад в рублях под 8-9% в небольших банках, и под 7-8% в весьма крупных. В долларах вы найдете процентные ставки лишь около 1%. Вот эта 7%-ная разница в ставках означает, что вклад в долларах будет выгоден вам если, и только если курс доллара вырастет как минимум на 7% за год, т.е. примерно на 4 рубля.
  • Может сложиться такая ситуация, что курс доллара за год вырастет с 59 до 60 рублей, но открыв рублевый вклад, вы заработаете больше. Из этого следует один, на первый взгляд, кажущийся парадоксальным, вывод. Даже если вы считаете, что курс доллара вырастет, это не значит, что нужно сразу покупать валюту. Может быть выгоднее держать деньги в другой валюте, где вы их можете вложить под более высокий процент.

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer

Таким образом, хранение денег в валюте сопряжено с некоторыми накладными расходами. Едва ли вы сможете вложить их так же выгодно, как и в рублях. Кроме того, 1-2% будут потеряны на операциях конвертации.

В то же время, если мы с вами говорим о солидных по размеру капиталах в несколько миллионов рублей и больше, то здесь конечно хочется подстраховаться. При таких суммах денег можно использовать как рублевые, так и долларовые/евровые инструменты.

Дело в том, что если пойти чуть дальше банковских вкладов (которые по стандарту являются одним из самых надежных, но низкодоходным вложением), то сами по себе долларовые инструменты являются несколько более стабильными, чем рублевые. Даже если взять рынки ценных бумаг, можно увидеть, что американский рынок существенно стабильнее, чем российский. Во времена кризисов он падает меньше, чем российский. В фазе роста он растет стабильнее, чем российский.

Давайте подведем итоги. Если вы оперируете небольшими суммами денег, и только начинаете строить свой капитал, то накладные расходы конвертации валюты будут слишком высоки, а в рублях процентные ставки выше, поэтому, на мой взгляд, накопление денег в рублях будет оптимальным. Если же вы уже построили солидный капитал в несколько миллионов рублей и хотите подстраховаться, то в таком случае можно часть денег вложить в долларовые или евровые инструменты. Но решение, конечно, каждый принимает для себя сам.

13 сентября 2017, 14:25

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