"ЕР" обсудит бюджет-2018 с избирателями
Общественники намерены вручить парламентариям наказы избирателей, которые будут переданы фракции "Единая Россия" в Госдуме для работы над проектом бюджета. По словам Боярского, депутаты-единороссы заинтересованы в обратной связи с людьми и настроены на принятие социально-ориентированного бюджета.
"Сторонники партии по всей стране представляют разные, в том числе, профессиональные и экспертные слои общества. Мы надеемся предоставить информацию для формирования проекта народного бюджета, учитывая те региональные особенности, которые могут влиять на развитие нашей страны в целом", - сказал он. Сопредседатель Центрального координационного совета сторонников "ЕР" отметил, что, в первую очередь, парламентарии надеются услышать пожелания избирателей в части обеспечения социальной сферы.
Боярский подчеркнул, что депутаты будут встречаться с людьми в регионах на протяжении всего времени работы над проектом бюджета. Мероприятия будут организованы региональными координационными советами сторонников партии в субъектах России в период со 2 по 10 октября.
Напомним, проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов был внесен в нижнюю палату парламента 29 сентября. Как и ранее, основными статьями расходов являются социальная сфера (36,4%), оборона (29%) и национальная экономика (14,7%). Большинство депутатов положительно оценили главный финансовый документ страны.
В тот же день первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что первое чтение проекта бюджета пройдет в стенах нижней палаты парламента 27 октября. В свою очередь, глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что документ направят ведущим экспертам, которые дадут ему свои оценки.
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