Семьи жертв теракта на A321 оценили свою скорбь в 93 миллиарда

Родственники погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом подали коллективные иск в Замоскворецкий суд Москвы. Скорбящие семьи требуют выплатить им 93 миллиарда рублей.

Как рассказала пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль, коллективный иск подписали 118 родственников жертв трагедии, которая произошла в Египте 31 октября 2015 года. Ответчиками по заявлению указаны Allianz Global Corporate and Specialty, AerCap Holdings N.V., ООО "Авиакомпания "Когалымавиа" и ООО "Триомед".

Скорбящие семьи требуют от них выплатить им 93 158 880 000 рублей, то есть один миллиард 383 миллиона евро, передает РБК. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Напомним, что пассажирский Airbus А321, принадлежащий авиакомпании "Когалымавиа", взорвался в воздухе вскоре после вылета из аэропорта Шарм-эль-Шейха 31 октября 2015 года. Лайнер направлялся в Санкт-Петербург. В результате крушения самолета все 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли.

Позже запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за случившееся. ФСБ также признала трагедию терактом. В ходе расследования катастрофы выяснилось, что бомба была заложена в багажный отсек самолета.

После авиакатастрофы Россия приняла решение прекратить регулярные полеты в Египет. До сих пор авиасообщение с этой страной так и не было восстановлено.

Позже стало известно, что семьи жертв крушения получили в качестве моральной компенсации гораздо меньшие суммы, чем те, которые предусматриваются Монреальской конвенцией. По данным юристов, часть родственников погибших заключили мировые соглашения на суммы от 600 тысяч рублей до двух миллионов рублей.