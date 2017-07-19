Египет отказался признать терактом крушение российского А321
"Египет не признает теракт как причину крушения, поскольку это спровоцирует претензии к стране, не обеспечившей безопасность полетов, а также может стать причиной многочисленных исков со стороны родственников погибших", – цитирует "Интерфакс" анонимный источник.
Собеседник агентства также уточнил, что прямое авиасообщение между Россией и Египтом, скорее всего, останется закрыто как минимум до конца 2017 года. "В текущей ситуации вряд ли будет возможность провести необходимые мероприятия, завершить контроль безопасности и возобновить авиасообщение в этом году", – пояснил он.
Напомним, крушение лайнера А321 на Синайском полуострове произошло 31 октября 2015 года спустя 20 минут после взлета. Самолет выполнял рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 224 человека, в том числе семь членов экипажа. Все они погибли. Произошедшее стало крупнейшей катастрофой в истории отечественной авиации.
Расследование причин трагедии заняло несколько месяцев. Долгое время выяснить их не удавалось из-за халатного отношения египетских спецслужб к своим обязанностям: они не смогли провести полноценный химический анализ обломков.
Позже было официально объявлено, что причиной катастрофы стал взрыв на борту лайнера. Ответственность за теракт взяли на себя боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
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