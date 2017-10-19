"ЕР" урегулирует межбюджетные отношения

Фракция "Единая Россия" в Госдуме 31 октября проведет заседание по вопросам финансовой обеспеченности регионов. Об этом стало известно в ходе селекторного совещания главы думской фракции "ЕР" Сергея Неверова со спикерами региональных парламентов и руководителями местных фракций единороссов.

Перед вторым чтением проекта бюджета в Госдуме (состоится в ноябре) пройдет заседание трехсторонней комиссии. В процессе совместной работы представители нижней и верхней палат парламента и члены правительства утвердят распределение субсидий по регионам.



По словам Сергея Неверова, существует более 70 субсидий, которые "должны быть распределены и четко видны в бюджете: сколько выделили, какой регион получает какие субсидии". В связи с этим он предложил перед заседанием трехсторонней комиссии "собраться и обсудить эти вопросы".

Поэтому, проинформировал Неверов, 31 октября в Госдуме планируется провести совещание фракции "Единой России". В ходе него будут затронуты "вопросы межбюджетных отношений, бюджетной обеспеченности регионов в рамках исполнения майских указов президента".

"Мы хотели пригласить на это заседание также представителей финансового блока правительства, – сказал глава думской фракции "ЕР". – Приглашаем руководителей фракций "Единой России" в наших регионах, председателей бюджетных комитетов региональных парламентов".





В ходе селекторного совещания Неверов также сообщил, что у руководителя фракции единороссов в Госдуме появится еще один заместитель – по взаимодействию с фракциями в регионах. Работа с депутатами-однопартийцами в субъектах Федерации – одно из приоритетных направлений в деятельности федеральных законодателей от "ЕР, напомнил он.

"Сейчас я предложил ввести еще одну должность – заместителя руководителя фракции", – цитирует Неверова ТАСС. По его словам, человек, который займет эту должность, должен будет выстроить работу с депутатами-единороссами в заксобраниях для более тесного обсуждения актуальных вопросов законотворчества.

Напомним, проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов был внесен в нижнюю палату парламента 29 сентября. Депутаты планируют рассмотреть его в первом чтении 27 октября. Окончательно документ должен быть принят во всех трех чтениях до конца ноября.