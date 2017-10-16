Бюджет готовят к первому чтению

Все социальные обязательства государства перед гражданами будут выполнены. В этом заверил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров после первого обсуждения проекта бюджета страны на ближайшие три года.

Комитет приступил к обсуждению проекта федерального бюджета на 2018-2020 годы, документ был внесен в Госдуму 29 сентября. Как сообщил Андрей Макаров, первое чтение законопроекта назначено на 27 октября.

По словам парламентария, в этом году был изменен порядок прохождения бюджета в нижней палате парламента. "Обычно бюджеты внебюджетных фондов рассматривались после рассмотрения основного бюджета. Мы несколько изменили этот порядок, поэтому уже сегодня состоялось рассмотрение проектов бюджетов внебюджетных фондов на 2018-2020 годы", – пояснил Макаров.

Депутат озвучил главный вывод, который был сделан на основе обсуждения бюджета в комитете: все социальные обязательства государства финансово обеспечены.

17 октября проект бюджета будет рассмотрен на заседании фракции "Единая Россия". В Госдуму приглашены министр финансов Антон Силуанов, и председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. А 23 октября пройдет заседание Экспертного совета, на котором свои заключения представят ведущие экономические образовательное высшие учебные заведения и научные центры. Затем возглавляемый Макаровым комитет перейдет к обсуждению сводного заключения, которое включает в себя отражение всех точек зрения.

Глава бюджетного комитета рассказал и о принятии поправок к бюджету этого года. "2017 год является возможностью для того, чтобы экономика лучше подготовилась к наступающей трехлетке. И поэтому там мы увидим такие вопросы, как дополнительное финансирование Фонда развития промышленности и Россельхозбанка", – отметил Макаров.

Депутат обратил внимание на то, что все заседания комитета по бюджету будут транслироваться в Сети – каждый человек сможет посмотреть, как идет обсуждение и что представляет собой бюджет. Известно, что основными направлениями расходов продолжают оставаться социальная сфера, оборона и поддержка национальной экономики. Основной объем расходов приходится на социальною сферу – это 36,4%, на оборону – 29%, на национальную экономику – 14,7%.

Напомним, что работа над главным финансовым документом страны в Госдуме VII созыва ведется по-новому. Единороссы предложили организовать экспертные обсуждения проекта бюджета в регионах, пообещав обобщить поступившие предложения, проанализировать их и направить в правительство. К анализу документа привлечены представители профессиональных сообществ и граждане, чьи наказы будут учтены при доработке проекта бюджета.

