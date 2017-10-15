"ЕР" и Минфин доработают проект бюджета

Итоги общественного обсуждения проекта бюджета 2018-202 и замечания экспертов будут учтены при доработке документа ко второму чтению в Госдуме. Фракция "Единой России" обсудит поступившие предложения с главой Минфина Антоном Силуановым на своем заседании 17 октября.

Думская фракция "ЕР" за последний месяц провела несколько общественных слушаний и круглых столов. Приоритетные направления главного финансового документа страны депутаты обсуждали с представителями регионов, общественных организаций, научного сообщества и профильных ведомств. К примеру, еще в сентябре прошли общественные слушания по поддержке сельского хозяйства, рассказал первый замруководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев.

"Участники сошлись во мнении, что уровень государственного финансирования агропромышленного комплекса должен быть сохранен на уровне не ниже 2017 года. Кроме того, крайне необходимы интервенции на зерновом рынке", – отметил парламентарий.

Исаев напомнил, что обсуждали в сентябре, на круглом столе 26-го числа, и вопросы социальной политики. Главные задачи в этой области - выполнение указов президента России по увеличению заработной платы бюджетникам и повышению минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. "Помимо этого, в бюджете на 2018-2020 годы, с нашей точки зрения, не должно быть уменьшено финансирование таких важных направлений, как обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и поддержка социально ориентированных общественных организаций", – заявил замруководителя фракции "ЕР".

Волнующий всех россиян вопрос финансирования здравоохранения рассматривали на встрече с экспертами и общественностью 9 октября. Все сошлись во мнении, что прежде всего необходимо предусмотреть средства на обеспечение доступной и качественной первичной медпомощи и медикаментов – особенно жителям сельской местности. Финансы следует выделить, несмотря на дефицит бюджета.

Еще одно приоритетное направление – формирование комфортной городской среды. Общественные слушания по этой проблеме думские единороссы провели буквально на днях. На благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха планируется заложить 25 миллиардов рублей. Запланирован и еще один круглый стол, по поддержке сферы культуры: депутаты обсудят, сколько денег нужно выделить на техническое оснащение театров малых городов и театров для детей, строительство и модернизацию домов культуры, на закупку музыкальных инструментов для детских школ искусств.

Как сообщил Андрей Исаев, все предложения обобщат на заседании фракции "ЕР" 17 октября. Там и будет решено, на чем сосредоточить внимание при подготовке проекта бюджета 2018-202 ко второму чтению. Думские единороссы пригласили на заседание главу Минфина Антона Силуанова.