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"ЕР" и Минфин доработают проект бюджета

Фото: Марат Абулхатин/ТАСС
Итоги общественного обсуждения проекта бюджета 2018-202 и замечания экспертов будут учтены при доработке документа ко второму чтению в Госдуме. Фракция "Единой России" обсудит поступившие предложения с главой Минфина Антоном Силуановым на своем заседании 17 октября.
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Думская фракция "ЕР" за последний месяц провела несколько общественных слушаний и круглых столов. Приоритетные направления главного финансового документа страны депутаты обсуждали с представителями регионов, общественных организаций, научного сообщества и профильных ведомств. К примеру, еще в сентябре прошли общественные слушания по поддержке сельского хозяйства, рассказал первый замруководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев.

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"Участники сошлись во мнении, что уровень государственного финансирования агропромышленного комплекса должен быть сохранен на уровне не ниже 2017 года. Кроме того, крайне необходимы интервенции на зерновом рынке", – отметил парламентарий.

Исаев напомнил, что обсуждали в сентябре, на круглом столе 26-го числа, и вопросы социальной политики. Главные задачи в этой области - выполнение указов президента России по увеличению заработной платы бюджетникам и повышению минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. "Помимо этого, в бюджете на 2018-2020 годы, с нашей точки зрения, не должно быть уменьшено финансирование таких важных направлений, как обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и поддержка социально ориентированных общественных организаций", – заявил замруководителя фракции "ЕР".

Волнующий всех россиян вопрос финансирования здравоохранения рассматривали на встрече с экспертами и общественностью 9 октября. Все сошлись во мнении, что прежде всего необходимо предусмотреть средства на обеспечение доступной и качественной первичной медпомощи и медикаментов – особенно жителям сельской местности. Финансы следует выделить, несмотря на дефицит бюджета.

Андрей Исаев. Фото: ER.RU

Еще одно приоритетное направление – формирование комфортной городской среды. Общественные слушания по этой проблеме думские единороссы провели буквально на днях. На благоустройство дворовых территорий и мест массового отдыха планируется заложить 25 миллиардов рублей. Запланирован и еще один круглый стол, по поддержке сферы культуры: депутаты обсудят, сколько денег нужно выделить на техническое оснащение театров малых городов и театров для детей, строительство и модернизацию домов культуры, на закупку музыкальных инструментов для детских школ искусств.

Как сообщил Андрей Исаев, все предложения обобщат на заседании фракции "ЕР" 17 октября. Там и будет решено, на чем сосредоточить внимание при подготовке проекта бюджета 2018-202 ко второму чтению. Думские единороссы пригласили на заседание главу Минфина Антона Силуанова.

Автор: Андрей Евлампиев15 октября 2017, 15:16

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