Госдума 7.0: заметки диванного критика – 10

Депутаты Госдумы, несмотря на насыщенную неделю в регионах, не растеряли сил – и с прежним законотворческим энтузиазмом взялись за работу прямо с понедельника. Тем более, что вопросы касались кадровой сферы и требовали оперативного решения. Но и перестановки в парламенте не отвлекли народных избранников от главной задачи – подготовки к рассмотрению федерального бюджета на 2018-2020 годы.

Парламентарии терялись в догадках: кто же станет вице-премьером вместо Владимира Васильева? Интригу сохранили как в стенах парламента, так и в "Единой России" – предположений по поводу кандидатур строилось множество, но руководство имен не называло. Разрешилась загадка только на пленарном заседании 11 октября.

Владимир Васильев на прошлой неделе был назначен врио главы Дагестана. Депутаты освободили его от должности вице-премьера, утвердив на этот пост занимавшую позицию главы комитета по экологии и охране окружающей среды Ольгу Тимофееву. А руководить этим комитетом вместо нее теперь будет член фракции "Единой России" Владимир Бурматов.

Еще одна перестановка в стенах нижней палаты парламента связана с членом фракции "ЕР" Михаилом Исаевым, представлявшим в Госдуме Саратовскую область. Парламентарии поддержали его решение досрочно сложить полномочия. Законодатель назначен исполняющим обязанности главы Саратова. Бывший руководитель муниципального образования Валерий Сараев ушел в отставку в прошлом месяце.

В связи с переходом Васильева, который был также главой фракции "Единой России", на новую работу, думским единороссам пришлось решать вопрос о новом руководителе. Ее возглавил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Провожая Владимира Васильева в Дагестан, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что новый врио главы республики много сделал для развития парламентаризма и формирования думской фракции "ЕР". Председатель нижней палаты подчеркнул, что теперь уже бывший вице-спикер возглавил один из крупнейших, но в то же время непростых регионов страны. "Многонациональную республику с большим количеством проблем", – пояснил Володин. Он призвал депутатов помочь Васильеву на новой должности.

Страсти кипели в Госдуме 12 октября, во время правительственного часа. С представителями кабмина парламентарии обсуждали вопрос межбюджетных отношений. Это важная составляющая часть главного финансового документа страны, который предстоит вскоре рассматривать. Вице-премьер правительства Дмитрий Козак рассказал депутатам, какие меры принимаются для того, чтобы сбалансировать региональные бюджеты.

Парламентариев тревожит ситуация с долгами субъектов федерации перед коммерческими банками. По данным члена думского комитета по бюджету и налогам Ирины Гусевой, задолженность приблизилась к триллиону рублей, и только на ее обслуживание уходит еще 13% от этой суммы. Депутат напомнила, что президент Владимир Путин поручил правительству наряду с программой реструктуризации бюджетных кредитов решить и проблему коммерческого долга.

Козак, в свою очередь, отметил, что решение найдено. В ближайшее время правительство внесет в Госдуму проект распределения дотаций регионам на сбалансированность их бюджетов. Вице-премьер подчеркнул, что во многом именно из-за долгов и возникла проблема. Но благодаря дотациям регионы смогут с ней справиться.

Представили оппозиционных фракций – КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" – нашли повод для критики правительства Каждый выступающий указал на замеченные им недочеты в действиях кабмина. В свою очередь, первый замруководителя фракции "ЕР" в Госдуме Андрей Исаев отметил важность принятого президентом решения о реструктуризации долгов регионов. И подчеркнул, что оно потребует от регионов введения режима экономии, подписания жесткого соглашения, по которому их долги не будут превышать впредь одной трети их доходов.

В то же время, говоря о выделенных правительством на дотации регионам 100 миллиардах, Исаев заметил, что такая мера позволит "на год спрятать голову в песок". Но президент требует решить проблему коренным образом. В связи с этим парламентарий предложил активизировать работу трехсторонней комиссии, в которую входят, наряду с представителями Госдумы и Совета Федерации, и члены кабмина.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложение коллеги поддержал. Созданная в 2016 году трехсторонняя рабочая группа должна, наконец, перейти из "спящего" режима в режим эффективной деятельности. Председатель нижней палаты парламента предложил повысить статус комиссии, направив туда от Госдумы первого вице-спикера Александра Жукова.

Расслабиться на выходных депутатам не удастся. 14 октября в Санкт-Петербурге открывается 137-я ассамблея Межпарламентского союза. Как сообщил Вячеслав Володин, сюда приедут 99 председателей парламентов и представители 153 из 173 стран-участниц союза. Число руководителей законодательных органов власти, которые посетят ассамблею, спикер Госдумы назвал беспрецедентным, что подчеркивает интерес к нашей стране.