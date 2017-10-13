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Госдума 7.0: заметки диванного критика – 10

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Игорь Силецкий

Игорь Силецкий блогер

 В журналистике со студенческих лет - с 1986-го. Информацию к размышлениям поставляют, в основном, пятеро беспокойных отпрысков в возрасте от 3 до 19 лет.
Депутаты Госдумы, несмотря на насыщенную неделю в регионах, не растеряли сил – и с прежним законотворческим энтузиазмом взялись за работу прямо с понедельника. Тем более, что вопросы касались кадровой сферы и требовали оперативного решения. Но и перестановки в парламенте не отвлекли народных избранников от главной задачи – подготовки к рассмотрению федерального бюджета на 2018-2020 годы.
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Парламентарии терялись в догадках: кто же станет вице-премьером вместо Владимира Васильева? Интригу сохранили как в стенах парламента, так и в "Единой России" – предположений по поводу кандидатур строилось множество, но руководство имен не называло. Разрешилась загадка только на пленарном заседании 11 октября.

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Госдума поможет сбалансировать бюджеты регионов

Владимир Васильев на прошлой неделе был назначен врио главы Дагестана. Депутаты освободили его от должности вице-премьера, утвердив на этот пост занимавшую позицию главы комитета по экологии и охране окружающей среды Ольгу Тимофееву. А руководить этим комитетом вместо нее теперь будет член фракции "Единой России" Владимир Бурматов.

Еще одна перестановка в стенах нижней палаты парламента связана с членом фракции "ЕР" Михаилом Исаевым, представлявшим в Госдуме Саратовскую область. Парламентарии поддержали его решение досрочно сложить полномочия. Законодатель назначен исполняющим обязанности главы Саратова. Бывший руководитель муниципального образования Валерий Сараев ушел в отставку в прошлом месяце.

В связи с переходом Васильева, который был также главой фракции "Единой России", на новую работу, думским единороссам пришлось решать вопрос о новом руководителе. Ее возглавил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Владимир Васильев. Фото: Aнна Исакова/ТАСС

Провожая Владимира Васильева в Дагестан, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что новый врио главы республики много сделал для развития парламентаризма и формирования думской фракции "ЕР". Председатель нижней палаты подчеркнул, что теперь уже бывший вице-спикер возглавил один из крупнейших, но в то же время непростых регионов страны. "Многонациональную республику с большим количеством проблем", – пояснил Володин. Он призвал депутатов помочь Васильеву на новой должности.

Страсти кипели в Госдуме 12 октября, во время правительственного часа. С представителями кабмина парламентарии обсуждали вопрос межбюджетных отношений. Это важная составляющая часть главного финансового документа страны, который предстоит вскоре рассматривать. Вице-премьер правительства Дмитрий Козак рассказал депутатам, какие меры принимаются для того, чтобы сбалансировать региональные бюджеты.

Дмитрий Козак. Фото: duma.gov.ru

Парламентариев тревожит ситуация с долгами субъектов федерации перед коммерческими банками. По данным члена думского комитета по бюджету и налогам Ирины Гусевой, задолженность приблизилась к триллиону рублей, и только на ее обслуживание уходит еще 13% от этой суммы. Депутат напомнила, что президент Владимир Путин поручил правительству наряду с программой реструктуризации бюджетных кредитов решить и проблему коммерческого долга.

Козак, в свою очередь, отметил, что решение найдено. В ближайшее время правительство внесет в Госдуму проект распределения дотаций регионам на сбалансированность их бюджетов. Вице-премьер подчеркнул, что во многом именно из-за долгов и возникла проблема. Но благодаря дотациям регионы смогут с ней справиться.

Дмитрий Козак и Жорес Алферов. Фото: Aнна Исакова/ТАСС

Представили оппозиционных фракций – КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" – нашли повод для критики правительства Каждый выступающий указал на замеченные им недочеты в действиях кабмина. В свою очередь, первый замруководителя фракции "ЕР" в Госдуме Андрей Исаев отметил важность принятого президентом решения о реструктуризации долгов регионов. И подчеркнул, что оно потребует от регионов введения режима экономии, подписания жесткого соглашения, по которому их долги не будут превышать впредь одной трети их доходов.

В то же время, говоря о выделенных правительством на дотации регионам 100 миллиардах, Исаев заметил, что такая мера позволит "на год спрятать голову в песок". Но президент требует решить проблему коренным образом. В связи с этим парламентарий предложил активизировать работу трехсторонней комиссии, в которую входят, наряду с представителями Госдумы и Совета Федерации, и члены кабмина.

Вячеслав Володин и Сергей Неверов. Фото: duma.gov.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложение коллеги поддержал. Созданная в 2016 году трехсторонняя рабочая группа должна, наконец, перейти из "спящего" режима в режим эффективной деятельности. Председатель нижней палаты парламента предложил повысить статус комиссии, направив туда от Госдумы первого вице-спикера Александра Жукова.

Расслабиться на выходных депутатам не удастся. 14 октября в Санкт-Петербурге открывается 137-я ассамблея Межпарламентского союза. Как сообщил Вячеслав Володин, сюда приедут 99 председателей парламентов и представители 153 из 173 стран-участниц союза. Число руководителей законодательных органов власти, которые посетят ассамблею, спикер Госдумы назвал беспрецедентным, что подчеркивает интерес к нашей стране. 

13 октября 2017, 20:57

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