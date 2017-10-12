Сторонники "ЕР" передали депутатам наказы по бюджету
Как сообщил сопредседатель центрального координационного
совета сторонников партии "Единая Россия", депутат Госдумы Сергей Боярский,
наказы были собраны на встречах парламентариев-единороссов с гражданами в 65 регионах.
"Мы собираем наказы, для того чтобы работа фракции над бюджетом опиралась на
мнение людей, наших граждан в регионах", – подчеркнул он.
По словам Боярского, в наказах речь, в частности, идет об аграрном секторе и сохранении его финансирования на уровне текущего года. Также сторонники партии просили депутатов-единороссов заложить в бюджет средства на завершение строительства нескольких десятков школ-недостроев. Тема образования также весьма популярна среди всех наказов. К примеру, по словам Боярского, граждане просят не урезать количество бюджетных мест в вузах.
Особое внимание обращается на здравоохранение и социальную сферу в целом. Как рассказал депутат, регионы просят поддержки в исполнении поручений президента об увеличении МРОТ, выделить средства для учреждений первичной медпомощи и сохранить уровень лекарственного обеспечения и по некоторым другим вопросам.
Первый заместитель руководителя фракции "ЕР" Андрей Исаев, в свою очередь назвал проведенную работу "очень важной". По его словам, единороссы с самого начала ставили цель – "чтобы работа над бюджетом не носила технократический характер, а чтобы сами люди, граждане определили приоритеты". "Поэтому для нас крайне важно определение приоритетов. Того, на чем нужно сосредоточиться, от чего отступить нельзя ни при каких обстоятельствах", – сказал законодатель.
По словам Исаева, депутаты фракции учтут в работе все
конструктивные предложения граждан, сформированные сторонниками. В том числе,
наказы будут представлены на заседании думских единороссов.
Планируется, что вместе с парламентариями от "ЕР" участие в обсуждении проекта бюджета примет глава Минфина. "Мнения граждан, которые собрали сторонники "Единой России" обозначим в разговоре с министерством финансов и постараемся добиться, чтобы через поправки ко второму чтению максимально учесть конструктивные предложения", – заявил он, подчеркнув, что "бюджет должен быть не чем-то рожденным в кабинетах, а документом, отвечающим ожиданиям людей".
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