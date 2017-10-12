Сторонники "ЕР" передали депутатам наказы по бюджету

Сторонники партии большинства передали народным избранникам от "Единой России" наказы граждан по проекту федерального бюджета. Во фракции "ЕР" в Госдуме заявили, что учтут в работе все конструктивные предложения. И уже на следующей неделе они будут озвучены на заседании депутатов-единороссов с участием министра финансов. По итогам первого чтения сторонники обсудят в регионах решение фракции "ЕР" по необходимой доработке бюджета ко второму чтению.

Как сообщил сопредседатель центрального координационного совета сторонников партии "Единая Россия", депутат Госдумы Сергей Боярский, наказы были собраны на встречах парламентариев-единороссов с гражданами в 65 регионах. "Мы собираем наказы, для того чтобы работа фракции над бюджетом опиралась на мнение людей, наших граждан в регионах", – подчеркнул он.



По словам Боярского, в наказах речь, в частности, идет об аграрном секторе и сохранении его финансирования на уровне текущего года. Также сторонники партии просили депутатов-единороссов заложить в бюджет средства на завершение строительства нескольких десятков школ-недостроев. Тема образования также весьма популярна среди всех наказов. К примеру, по словам Боярского, граждане просят не урезать количество бюджетных мест в вузах.

Особое внимание обращается на здравоохранение и социальную сферу в целом. Как рассказал депутат, регионы просят поддержки в исполнении поручений президента об увеличении МРОТ, выделить средства для учреждений первичной медпомощи и сохранить уровень лекарственного обеспечения и по некоторым другим вопросам.





Первый заместитель руководителя фракции "ЕР" Андрей Исаев, в свою очередь назвал проведенную работу "очень важной". По его словам, единороссы с самого начала ставили цель – "чтобы работа над бюджетом не носила технократический характер, а чтобы сами люди, граждане определили приоритеты". "Поэтому для нас крайне важно определение приоритетов. Того, на чем нужно сосредоточиться, от чего отступить нельзя ни при каких обстоятельствах", – сказал законодатель.

По словам Исаева, депутаты фракции учтут в работе все конструктивные предложения граждан, сформированные сторонниками. В том числе, наказы будут представлены на заседании думских единороссов.







Планируется, что вместе с парламентариями от "ЕР" участие в обсуждении проекта бюджета примет глава Минфина. "Мнения граждан, которые собрали сторонники "Единой России" обозначим в разговоре с министерством финансов и постараемся добиться, чтобы через поправки ко второму чтению максимально учесть конструктивные предложения", – заявил он, подчеркнув, что "бюджет должен быть не чем-то рожденным в кабинетах, а документом, отвечающим ожиданиям людей".