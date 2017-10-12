Сторонники "ЕР" передали депутатам наказы по бюджету

Умер бывший муж Распутиной Нелепая гибель россиянки в Доминикане Эксклюзивы Dni.Ru Свадьба Шурыгиной Дом-2

Самое читаемое

Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
Самбурская добила Бузову флейтой
Долина предложила мужу жить втроем с любовницей
Екатерина Андреева ошеломила признанием
Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
партнеры
Четверг 12 октября
Лента новостей
16:47
Россияне научились превращать холод в тепло
16:39
Больной СПИДом казахстанец напал на кассиршу в Москве
16:32
Госдума раскроет данные о голосованиях депутатов
16:23
США покидают ЮНЕСКО
16:22
Трампа подзуживают сделать новую подлость России
16:15
На Кравец навели порчу и выкололи глаза
16:13
Юный сладкоежка обокрал магазин на 47 тысяч
16:12
В США ревнивый любовник зарезал молодую россиянку
16:11
Самые красивые женщины мира неожиданно постарели
15:57
Умер администратор академии ЦСКА
15:57
Книги помогают генерировать новые идеи
15:44
Миллиардер Захарченко впервые заговорил после задержания подруги
15:35
Бывший муж Распутиной умер перед встречей с Шепелевым
15:31
Мстивший жене челябинец сжег заживо тещу
15:26
Шикарная жизнь нелепо погибшей в Доминикане россиянки
15:22
Борисова добила алкоголика Осина
15:17
Бригадир вытащил из канализации отравившихся слесарей
15:09
Сбежавший из России политик ведет националистов в Крым
14:41
Голый сибиряк подвез Всевышнего на угнанном автомобиле
14:35
Захарова осадила предателя Эрдогана
14:25
В конфликт подмосковной компании с властью вмешалась Мособлдума
14:16
Музыкальный фестиваль "Времена года" пройдет в Москве
14:09
"Силиконовая" участница "Дома-2" сбежала от зверского избиения
13:53
Дочь Кадырова везет свою красоту в Москву
13:53
Депутаты Госдумы в знак протеста отменили поездку в США
13:48
Пугачева изменила Буйнову с Розенбаумом
13:35
Смертельное развлечение россиянки в Доминикане сняла подруга-украинка
13:22
Солнцев отбил Бузову у Дробыша
13:11
Высоцкая связалась с Шакуровым из-за больших денег
12:59
Жертвы сексуальных домогательств известного продюсера
12:51
Пересильд отказалась говорить о свадьбе с Учителем
12:50
В центре Москвы установят памятник Шекспиру
12:49
Британка засудила врача за грубый секс
12:08
Найдено эффективное средство для похудения
12:07
Распухшую российскую актрису увезли в больницу
12:04
Пресс-секретарь Роскомнадзора отправлен под домашний арест
12:00
Больной раком Маккейн доказал неполноценность Трампа
11:57
Закарпатье уходит от Украины вслед за Крымом
11:55
Участница "Битвы экстрасенсов" убита из-за людской озлобленности
11:47
Переходившую МКАД женщину насмерть сбил байкер
11:45
Какие автомобили предпочитают богатые россияне
11:36
Стриптизерша раскрыла методы обольщения
11:31
87-летний Иван Краско о другом мужчине своей молодой жены
11:13
Басков назвал настоящую причину ухода со сцены
10:58
В Госдуме введен институт спецпредставителей
10:39
Звезда "Дома-2" сделала любовниками шестерых парней
10:27
Голая россиянка куражилась в Доминикане и умерла (видео)
10:19
Вдова Баталова заперлась дома после смерти мужа
10:16
Найдено лекарство от самого опасного вида рака
09:54
Певица Жасмин отметила юбилей без мужа
09:47
На юго-востоке Москвы найдено тело мужчины с пробитой головой
09:41
Певица Жасмин без молодого супруга уехала в Америку
09:37
Известная блогерша занялась сексом в прямом эфире
09:33
В Москве вооруженные налетчики угнали фургон с компьютерами
09:17
Под Москвой автомобиль сбил пешехода с 6-летним ребенком
09:01
Что спасает больного раком Успенского
08:49
Посетитель автосалона угнал Gelandewagen за 11,5 млн рублей
08:42
Неожиданный поворот в битве Максаковой за наследство
08:32
Наглая провокация США взбесила Россию
08:27
Россиян начнут лечить по-новому
22:02
Зачем хитрец Егор Крид пришел на шоу "Холостяк"
22:00
Схватку лося и волка сняли с воздуха (видео)
21:44
Офтальмологи раскрыли простой способ сохранить зрение
21:41
Кортнев устраивает громкие ссоры с молодой женой
21:31
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
21:27
Топ-менеджер устроил дебош при перелете из Москвы в Нью-Йорк
21:09
Никита Белых сделал предложение возлюбленной прямо в суде
21:09
Володин призвал регионы контролировать свои расходы
21:04
Пресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела
20:45
"Астероид-убийца" оставит землян без яркого зрелища
20:44
Малахов рассказал о пьянстве Чумака
20:22
Шепелев столкнул лбами Меньщикова с женой
20:13
Разъяренная мать избила ребенка на соревнованиях по дзюдо (видео)
20:10
В работе Facebook и Instagram произошел массовый сбой
19:55
Убийца "пьяного" мальчика изменила внешность
19:51
Саакашвили и Тимошенко готовят новый Майдан
19:47
Москвичей напугали жутким ливнем
19:35
На почте в Москве нашли посылки с радиацией
19:34
"Забронзовевший" Эрнст заставил Фадеева вздрогнуть
19:17
В Перми из автобуса выгнали швырявшего деньгами пассажира
19:11
Обнаружена новая уязвимость iPhone
19:07
Украина опозорилась с "колхозным" танком
19:03
В Домодедово пропала продавщица картофеля
19:00
Наряд Пугачевой развалился на куски
18:40
Тарасова похвалила Медведеву за смелый поступок
18:32
Порошенко посоветовали не разевать рот на российские земли
18:19
Хворостовский: Никто тебе не поможет
18:04
Москвичка испортила жизнь режиссеру обвинением в педофилии
17:45
Меньщиков из "Дома-2" о гнусной лжи жены
17:24
Iru Fushi: идеальный способ спрятаться от суеты
17:21
Отец нелестно высказался о Чеховой
17:18
Бердымухамедова оправдали за грубое поведение на встрече с Путиным
16:56
Осин подвергался пыткам
16:53
На Урале вылезшая из унитаза "страшная тварь" напугала семью
16:42
Как воюют в Сирии российские добровольцы
16:41
Актриса Елена Яковлева отрезала себе веки и рассказала о разводе
16:37
Жилье и инфраструктура: что построят в Москве до 2020 года
16:23
Крутой выглядит изможденным на фоне цветущей жены
16:20
Невесту Кузина из "Дома-2" затравили из-за свадьбы
16:10
Власти США покопались в мозгах стрелка из Лас-Вегаса
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Неожиданный поворот в битве Максаковой за наследство
Богачка Кравец поглумилась над нищетой Семеновой
Голая россиянка куражилась в Доминикане и умерла (видео)
Мучитель Шурыгиной: Диане от меня не отделаться!
Шикарная жизнь нелепо погибшей в Доминикане россиянки
Пугачева утерла нос Киркорову
Экономика

Сторонники "ЕР" передали депутатам наказы по бюджету

Фото: er-duma.ru
Сторонники партии большинства передали народным избранникам от "Единой России" наказы граждан по проекту федерального бюджета. Во фракции "ЕР" в Госдуме заявили, что учтут в работе все конструктивные предложения. И уже на следующей неделе они будут озвучены на заседании депутатов-единороссов с участием министра финансов. По итогам первого чтения сторонники обсудят в регионах решение фракции "ЕР" по необходимой доработке бюджета ко второму чтению.

Продолжение: Госдума раскроет данные о голосованиях депутатов
прочитано 205 раз

Как сообщил сопредседатель центрального координационного совета сторонников партии "Единая Россия", депутат Госдумы Сергей Боярский, наказы были собраны на встречах парламентариев-единороссов с гражданами в 65 регионах. "Мы собираем наказы, для того чтобы работа фракции над бюджетом опиралась на мнение людей, наших граждан в регионах", – подчеркнул он.

ПО ТЕМЕ

"ЕР" обсудит бюджет-2018 с избирателями

Госдума взяла на контроль долги регионов

Володин призвал регионы контролировать свои расходы

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

По словам Боярского, в наказах речь, в частности, идет об аграрном секторе и сохранении его финансирования на уровне текущего года. Также сторонники партии просили депутатов-единороссов заложить в бюджет средства на завершение строительства нескольких десятков школ-недостроев. Тема образования также весьма популярна среди всех наказов. К примеру, по словам Боярского, граждане просят не урезать количество бюджетных мест в вузах.

Особое внимание обращается на здравоохранение и социальную сферу в целом. Как рассказал депутат, регионы просят поддержки в исполнении поручений президента об увеличении МРОТ, выделить средства для учреждений первичной медпомощи и сохранить уровень лекарственного обеспечения и по некоторым другим вопросам.

Сергей Боярский. Фото: er.ru

Первый заместитель руководителя фракции "ЕР" Андрей Исаев, в свою очередь назвал проведенную работу "очень важной". По его словам, единороссы с самого начала ставили цель – "чтобы работа над бюджетом не носила технократический характер, а чтобы сами люди, граждане определили приоритеты". "Поэтому для нас крайне важно определение приоритетов. Того, на чем нужно сосредоточиться, от чего отступить нельзя ни при каких обстоятельствах", – сказал законодатель.

По словам Исаева, депутаты фракции учтут в работе все конструктивные предложения граждан, сформированные сторонниками. В том числе, наказы будут представлены на заседании думских единороссов.

Андрей Исаев. Фото: er.ru

Планируется, что вместе с парламентариями от "ЕР" участие в обсуждении проекта бюджета примет глава Минфина. "Мнения граждан, которые собрали сторонники "Единой России" обозначим в разговоре с министерством финансов и постараемся добиться, чтобы через поправки ко второму чтению максимально учесть конструктивные предложения", – заявил он, подчеркнув, что "бюджет должен быть не чем-то рожденным в кабинетах, а документом, отвечающим ожиданиям людей".

Автор: Дмитрий Куклин12 октября 2017, 15:24

комментарии

Политика

Захарова осадила предателя Эрдогана
Депутаты Госдумы в знак протеста отменили поездку в США
Больной раком Маккейн доказал неполноценность Трампа
Наглая провокация США взбесила Россию

Шоу-бизнес

Первый канал открестился от умершего мужа Распутиной
Яковлева в странном наряде стала неузнаваема после пластики
На Кравец навели порчу и выкололи глаза
Бывший муж Распутиной умер перед встречей с Шепелевым

Проишествия

Смертельное развлечение россиянки в Доминикане сняла подруга-украинка
Голая россиянка куражилась в Доминикане и умерла (видео)
Схватку лося и волка сняли с воздуха (видео)
Рестлер свернул шею после прыжка с 12 метров (видео)

Lifestyle

Что спасает больного раком Успенского
Книги помогают генерировать новые идеи
Порноактер из "Матильды" испугался ехать в Россию
Вышел трейлер новой части "Звездных войн"
Шоу-бизнес

Неожиданный поворот в битве Максаковой за наследство

Арестовано все имущество бывшей жены Вороненкова
Общество

Известная блогерша занялась сексом в прямом эфире

Канадская красотка случайно запустила прямую трансляцию во время любовных утех
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" сделала любовниками шестерых парней

Участница телестройки оказалась коварной искусительницей

Общество

Шикарная жизнь нелепо погибшей в Доминикане россиянки

Стало известно, чем она занималась

Гороскоп

Зачем хитрец Егор Крид пришел на шоу "Холостяк"
Литвиновой отказали в свадьбе
Гороскоп с 9 по 15 октября
Сати Казанову обогатит брак с итальянцем

Фоторепортажи

Наряд Пугачевой развалился на куски
Крутой выглядит изможденным на фоне цветущей жены
Меркель подурачилась с Макроном
Роскошная Чиповская утерла нос бледной Снигирь

Спорт

Тарасова похвалила Медведеву за смелый поступок
Фуркад пристыдил Губерниева
Трамп подшутил над "жестким" Малкиным
Парализованный Шумахер усох на 14 сантиметров

Регионы

Голый сибиряк подвез Всевышнего на угнанном автомобиле
Убийца "пьяного" мальчика изменила внешность
Разъяренная мать избила ребенка на соревнованиях по дзюдо (видео)
Таксист спас изнасилованную девушку от смерти
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru