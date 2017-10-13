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Политика

Неверов представил генсовету "ЕР" нового секретаря

Фото: er.ru
Сергей Неверов сложил полномочия секретаря Генерального совета партии "Единая Россия". Решение утверждено на заседании Центрального исполнительного комитета (ЦИК) "ЕР". Неверов представил генсовету своего преемника. Временно исполняющим обязанности секретаря назначен Андрей Турчак, ранее освобожденный от должности губернатора Псковской области.
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"ЕР" еще в прошлом году приняла решение соблюдать принцип: один человек – одна должность. Сергей Неверов признался, что, кроме того, и физически не сможет занимать два поста. "Как вы знаете, принято решение о наделении меня полномочиями руководителя фракции "Единой России" в Госдуме, поэтому совмещение двух должностей невозможно ни по времени, ни по функционалу. Я написал заявление на имя председателя партии Дмитрия Медведева о сложении с меня полномочий секретаря генсовета. Он заявление принял, дал согласие", – сказал Неверов на заседании генсовета в ЦИК партии.  

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Неверов напомнил участникам заседания, что занимал свою должность семь лет. А согласно уставу артии, секретарь генсовета не может занимать свой пост более двух сроков подряд. Он призвал коллег не расслабляться – несмотря на то, что текущий рейтинг партии, по данным опросов, достиг исторического максимума в 54%. "Нужно продолжать работать и наращивать наш потенциал. Мы помним, что после выборов 2011 года нам пришлось перестраиваться. Партия стала зрелой политической силой, ее ответственность очень высока", – пояснил новый глава думской фракции "ЕР".

Членам генсовета представили временно исполняющего полномочия секретаря, назначенного председателем партии, премьер-министром Дмитрием Медведевым. Андрей Турчак пообещал оправдать оказанное доверие и признался, что рассчитывает на поддержку коллег. "Для меня сегодняшнее событие – это, по сути, возвращение домой: я начинал вместе с вами еще в 2005 году. Многих из вас я знаю лично достаточно давно. Мы с вами прошли не один избирательный цикл, не одну избирательную кампанию, знаем друг друга", – напомнил врио секретаря генсовета. Турчак уверен, что ему поможет на новом месте как опыт работы в партии, так и опыт, полученный за 8,5 лет "на земле".

Андрей Турчак. Фото: er.ru

Впереди главное политическое событие – выборы президента Российской Федерации. "Партия должна подойти к этому циклу уверенно, сохранив то, что было создано, и приумножив это, как раз опираясь на ваш опыт, опираясь на опыт наших коллег-однопартийцев в регионах", – заявил Турчак.

На заседании были рассмотрены и другие кадровые перестановки. Президиум генсовета освободил от должности руководителя ЦИК "Единой России" Владимира Бурматова – его утвердили на должность главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Временно исполняющим обязанности руководителя ЦИК президиум утвердил Максима Руднева, ранее занимавшего пост заместителя главы этого партийного органа. Также прекращены полномочия первого заместителя главы ЦИК Константина Мазуревского, он теперь возглавит аппарат фракции "ЕР" в Госдуме.

Автор: Андрей Евлампиев13 октября 2017, 19:31

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