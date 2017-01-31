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Экономика

Как пассажирам получить деньги за задержку авиарейса

Фото: GLOBAL LOOK press\Aleksandr Schemlyaev
Отмены и задержки авиарейсов случаются по разным причинам, в том числе из-за внешних факторов. А значит, как бы авиакомпании ни улучшали качество сервиса, от нарушений в расписании полетов пассажиры не застрахованы.
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Между тем даже из этой неприятной ситуации можно выйти с наименьшими потерями, а в некоторых случаях даже заработать. Как же правильно действовать, чтобы получить компенсацию от авиакомпании? Dni.Ru составили инструкцию по выколачиванию денег за задержку рейсов.

Помощь "коллекторов"

Сами авиапассажиры крайне редко готовы влезать в судебные тяжбы с авиаперевозчиком. Не удивительно, что в последние годы появилось немало сервисов по оказанию помощи в получении компенсации от авиакомпаний.

Рецепт "выбивания" денег прост. Пассажир, пострадавший в результате задержки самолета, оставляет на сайте компании-посредника заявку с информацией о рейсе и подписывает соглашение на представление его интересов в общении с авиаперевозчиком.

Приступив к работе, "коллектор" в первую очередь собирает всю необходимую информацию. Сотрудники компании проверяют, действительно ли была задержка или отмена рейса, каково реальное время ожидания вылета, по какой причине это случилось и так далee.

Затем посредники вступают в диалог с авиакомпанией, предложив ей выплатить компенсацию в досудебном порядке. Этот процесс может растянуться на срок до десяти недель. Если разговор не получается, за ним следует судебное разбирательство, разъясняет Life.ru.

Фото: GLOBAL LOOK press\Leonid Faerberg

Примечательно, что в целом в мире объем рынка компенсаций по европейским направлениям достигает 2,6 миллиардa евро в год.

Естественно, интернет-сервисы работают не за просто так. Стоимость услуги юристов подобных компаний составляет 25% от размера полученной компенсации. При этом сам пассажир ничем не рискует: если компания-"коллектор" дело не выиграет, то и денег от клиента не получит.

Когда положена компенсация

Если рейс задержала европейская авиакомпания в любой точке мира или вы вылетали на самолете любой авиакомпании из аэропорта страны Евросоюза, то можно сказать, что вам крупно повезло. В этих случаях авиапассажиры могут рассчитывать на выплату от 250 до 600 евро при задержке рейса на срок от трех часов либо при отмене рейса, пропущенной пересадке и овербукинге. Напомним, так называется ситуация, когда билетов на рейс продано больше, чем было кресел в самолете, и по этой причине пассажиру было отказано в посадке.

Между тем при подаче исков в суд любой страны ЕС против "проштрафившихся" российских авиаперевозчиков их европейские представительства  готовы выложить причитающиеся пассажирам компенсации в европейской валюте. В настоящее время самая большая сумма, которую получили россияне, составила 1800 евро – семье из трех человек выплатили компенсацию по 600 евро на каждого.

Фото: GLOBAL LOOK press\Zamir Usmanov

При этом с компенсациями за задержки и отмены федеральных рейсов дело обстоит иначе. По словам юристов, основная проблема состоит в том, что выплаты ничтожно малы: в нынешнем варианте законодательства за один час задержки рейса российскому авиапассажиру полагается 25 рублей. Учитывая этот фактор, многие пострадавшие от задержки или отмены самолета предпочитают не затевать разбирательство. Ведь даже если рейс был задержан на четыре часа, человек может рассчитывать лишь на 100 рублей.

Российские власти уже пообещали внести в Воздушный кодекс поправки, чтобы увеличить компенсации за задержки рейсов до 380 тысяч рублей на пассажира. Но пока дальше слов это не пошло.

Как самому получить компенсацию

Если вы не хотите прибегать к услугам посредников, то в первую очередь предстоит разобраться с законодательством страны вылета, либо страны "прописки" авиаперевозчика. Это две юрисдикции, под которые может подпадать рейс. Далее вам нужно оценить ситуацию, чтобы понять, возможно ли получение компенсации.

Фото: GLOBAL LOOK press\ Marius Becker

Следующий шаг – составление претензии в авиакомпанию на английском языке с оглядкой на законодательство ЕС в целом и законодательство той страны, где либо "прописан" авиаперевозчик, либо произошел случай задержки самолета, отмены рейса, овербукинг.

Составленное заявление следует отправить в авиакомпанию одним из способов, которые указаны на сайте перевозчика. Кто-то хочет получить его по электронной почте, кто-то требует заполнить соответствующую форму на сайте, а кто-то предлагает прислать факс или письмо в конверте. Самое главное – добиться получения ответа от авиакомпании посредством дополнительных обращений и звонков.

Скорее всего, вы получите отказ в выплате компенсации, либо ваше обращение будет проигнорировано. В случае получения отказа вами составляется юридически аргументированный ответ со всеми ссылками на законодательство. Далее вам следует обращаться в органы стран Евросоюза, регулирующие взаимоотношения перевозчика и пассажира. Последней инстанцией станет суд. Скорее всего, на всю переписку и ожидание у вас уйдет год.

Что требовать в аэропорту при задержке рейса или его переносе

Спустя два часа после задержки вы имеете право на прохладительные напитки и холодные закуски. Далее авиакомпания должна кормить вас каждые три-четыре часа. Кроме этого, за счет авиаперевозчика вы можете сделать два телефонных звонка или вам должны предоставить возможность отправить E-mail или факс. Если с вами летят дети до семи лет, то вам обязаны предоставить комнату матери и ребенка.

Спустя четыре часа задержки вы имеете право на горячее питание (далее каждые шесть часов). При задержке рейса на восемь часов в дневное время или на шесть часов в ночное вас обязаны разместить в гостинице на период задержки с предоставлением трансфера до гостиницы и обратно в аэропорт.

Если же ваш рейс неожиданно отменили, а вы уже находитесь в аэропорту, то вы вправе требовать альтернативный транспорт в конечную точку назначения при первой же возможности. Либо попросить перебронирование на более позднюю, удобную для вас дату, учитывая количество доступных мест. При этом обязанность авиакомпании предоставлять помощь и проживание прекращается.

Возмещение стоимости билета вам положено в течение семи дней, а также возвращение в исходную точку маршрута, если дальнейшее продолжение путешествия не имеет смысла. Это распространяется также на задержки длительностью более пяти часов.

Если вы столкнулись с задержкой или отменой рейса, будет не лишним сделать пару фотографий экрана, где написано, что рейс задержан. В идеале постарайтесь взять справку с печатью аэропорта, где будет указано официальное время задержки. И главное правило: никогда не выкидывайте посадочные талоны! Примечательно, что срок давности на выплату компенсации колеблется от трех до шести лет в зависимости от законодательства страны, под которое подпадает авиаперевозчик.

31 января 2017, 15:36

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