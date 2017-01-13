Обсуждение развернулось на очередном Гайдаровском форуме
Россиянок притесняют "налогом на розовое"
По словам Катырина, сегодняшний потребитель подходит к выбору товаров серьезно и вдумчиво. "Он стал более грамотным, у него есть выбор, он понимает, где и как должна стоять маркировка, читает состав", – поясняет эксперт.
Специалист отметил также, что в Россию постепенно приходит общемировая тенденция ограничения потребления. И если старшее поколение продолжает накупать ворох вещей, то молодежь скорее потратит деньги на образование или путешествие, чем на новую одежду, сообщает газета "Известия".
Как отметил Катырин, российский рынок также перенял у Запада и другие особенности. Так, например, в нашей стране существует негласный "налог на розовое" – так же, как и во всем мире. Это означает, что женские товары всегда стоят дороже мужских, даже если их качество и состав одинаковы.
"Какие-то категории товаров для женщин стоят дороже на 10–15%. Другие — лишь на 1–3%. Ведь женщина — более активный покупатель, чем мужчина. Она любит разнообразие. А производитель и продавец, которые об этом знают, никогда не откажутся от лишней прибыли", – отметил эксперт.
К числу самых проблемных категорий товаров Катырин отнес продукты питания и алкогольные напитки. "То, что легко фальсифицируется и продается", – пояснил он.
Катырин рассказал, что на данный момент готовится законопроект, направленный на борьбу незаконным оборотом спиртного. Документ предполагает уголовную ответственность для производителей "черного" алкоголя.
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