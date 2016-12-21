Курильщиков вынудят платить по 220 рублей за пачку

Такая сумма обоснована повышением акциза на табачную продукцию, которое вступит в силу в 2017 году.

"В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей. Таким образом, цена сигарет может составить около 220 рублей за пачку", – цитирует замминистра внутренних дел Аркадия Гостева газета "Известия".

Ведомство подготовило расчет цены на пачку сигарет к совещанию комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, главной темой которого является регулирование табачной отрасли. Замначальника одного из управлений МВД Сергей Смирнов отметил, что при анализе учитывался только один существенный фактор – повышение акциза. При этом он не стал называть опорную действующую цену на сигареты, на основании которой производился расчет.

Новые поправки в Налоговый кодекс предполагают повышение минимальной ставки акциза в 2017 году на 26%. Адвалорная часть сбора при этом вырастет с 13 до 14,5%. Сейчас средняя цена пачки сигарет составляет 90 рублей.

Аналитики считают, что повышение акциза приведет к росту контрафактной табачной продукции. "В России около 60% курильщиков выбирают недорогие сигареты эконом-сегмента, в связи с чем альтернативой становится нелегальная табачная продукция, что напрямую отражается на криминализации рынка", – добавил Аркадий Гостев.

Госдума подняла акциз на табак. Просьба угостить сигареткой теперь будет приравниваться к ограблению. — BAS0V (@g_o_n_z_o) 18 ноября 2016 г.

По его словам, главным фактором развития нелегальной торговли табачной продукцией является разница в величине акциза между Россией и приграничными странами. Налог на сигареты в странах–членах Таможенного союза ниже на 30%.

"Наши соседи не поднимают цены так стремительно, как в России. Например, в Казахстане минимальная розничная цена сигарет в пересчете на рубли повысится с 51,4 до 57,1 рубля за пачку", – отметили в табачной компании.

Напомним, в 2015 году таможенники возбудили 81 административное дело по обвинению в попытке провезти через границу нелегальную продукцию. В следующем году количество таких дел выросло до 211.