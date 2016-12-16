Набиуллина рассказала как хранить деньги

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала о лучшем способе хранения денег. Она посоветовала россиянам держать их в рублях.

Такое заявление Набиуллина сделала, отвечая представителям СМИ. Она удивилась самому факту подобного вопроса.

"Как вы думаете, что я могу посоветовать? Конечно, в рублях", – цитирует главу Центробанка RNS. Кроме того, она спрогнозировала замедление инфляции.

"Инфляция у нас снижается и будет дальше снижаться, поэтому рублевые сбережения не будут съедаться инфляцией, ставки сейчас выше, чем инфляция. Они положительные", — отметила Набиуллина. Также она заявила, что Банк России на конец года ожидает уровень роста цен в 5,4%-5,8%. А накопленная с начала года инфляция в России в ноябре составила 5%, что является историческим минимумом за всю историю наблюдений.

Ранее 16 декабря регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых. При этом по мере закрепления тенденции к замедлению инфляции регулятор рассмотрит возможность снижения ключевой ставки в первом полугодии 2017 года.