Президент резко высказался перед чиновниками своей администрации
Набиуллина рассказала как хранить деньги
Такое заявление Набиуллина сделала, отвечая представителям СМИ. Она удивилась самому факту подобного вопроса.
"Как вы думаете, что я могу посоветовать? Конечно, в рублях", – цитирует главу Центробанка RNS. Кроме того, она спрогнозировала замедление инфляции.
"Инфляция у нас снижается и будет дальше снижаться, поэтому рублевые сбережения не будут съедаться инфляцией, ставки сейчас выше, чем инфляция. Они положительные", — отметила Набиуллина. Также она заявила, что Банк России на конец года ожидает уровень роста цен в 5,4%-5,8%. А накопленная с начала года инфляция в России в ноябре составила 5%, что является историческим минимумом за всю историю наблюдений.
Ранее 16 декабря регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых. При этом по мере закрепления тенденции к замедлению инфляции регулятор рассмотрит возможность снижения ключевой ставки в первом полугодии 2017 года.
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