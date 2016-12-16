Москва повысила цену на газ для Киева

В первом квартале следующего года стоимость российского голубого топлива для Украины значительно вырастет. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак. Между тем на фоне холодной зимы запасы газа в стране находятся на исторически низком, критическом уровне.

"По формуле, наверное, да, будет выше, потому что там же временной лаг идет, насколько – сейчас невозможно сказать, нужно будет в конце месяца подсчитать по формуле", – сказал он.

Заявление министра идет в контексте возобновления прямых поставок российского газа на Украину. Договоренность об этом была достигнута еще в начале декабря на трехсторонней встрече при участии представителей России, Евросоюза и самой Украины. При этом чуть больше года назад Киев резко прекратил закупку российского газа под предлогом нежелания платить "стране-агрессору".



Впрочем, несмотря на достижение договоренностей о поставках газа, не снимается проблема его доставки европейским потребителям через украинскую территорию. Так, глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о сохранении серьезных рисков для транспортировки российского голубого топлива, поскольку высока вероятность его незаконного изъятия украинской стороной. Более того, отметил председатель правления, Киев уже его отбирает.



По утверждению Миллера, кража газа связана с его нехваткой на предстоящую зиму, которая, как обещают синоптики, будет очень холодной. "Они закачали газа меньше всего, чем за всю свою историю, начали отбор газа раньше, чем в обычный осенне-зимний сезон", – сказал он.

Dni.Ru напоминают, что ранее российский газовый гигант был оштрафован Хозяйственным судом Киева на почти семь миллиардов долларов за якобы недобросовестное ведение деятельности на Украине. Комментируя ситуацию, некоторые эксперты заявили, что в ответ "Газпром" может пойти на прекращение поставок газа через территорию страны.

Как сообщается, на данный момент в украинских газовых хранилищах порядка 13 миллиардов кубометров газа. Эксперты утверждают, что этих запасов не хватит на всю зиму. К концу января Украина израсходует весь имеющийся в наличии газ, оставив лишь необходимое количество для поддержания в рабочем состоянии газотранспортной системы, по которой голубое топливо идет в Евросоюз.



