Дед Мороз подорожал

Средняя стоимость услуг аниматора в костюме Деда Мороза в этом году составляет 4220 рублей, а максимальная оплата вызова артиста выросла в два раза. При этом спрос на такого рода развлечения по сравнению с прошлым новогодним сезоном резко упал на 12,2%.

Менее всего в аниматорах оказались заинтересованы жители Красноярска и Перми, сообщает Avito. В В Воронеже, Омске, Ростове-на– Дону и Уфе интерес граждан к найму Деда Мороза также снизился.

Однако в ряде других городов-миллионников наблюдается обратная тенденция. По данным экспертов, в 2017 году спрос на Деда Мороза в Москве и Санкт-Петебурге составил 13% и 5,5% от совокупного числа сделок соответственно, и в сравнении с прошлым годом этот показатель вырос на 3,2 и 0,5 процентных пункта.

Отметим, что дороже всего за Деда Мороза готовы заплатить в столице – 10990 рублей. Эта сумма более чем в два раза превышает максимальную цену на услуги аниматора в прошлом году.

Примечательно, что в незаинтересованном в подобных развлечениях Красноярске зафиксирована наивысшая динамика максимальной оплаты работы артистов – с 1870 до 3050 рублей (+63,1%), При этом средний показатель полученной прибыли от такого вида заработка в городе сократился на три четверти. Вероятно, поэтому новогоднюю подработку аниматором допускают лишь 0,4% красноярцев.

Большинство новогодних аниматоров работает в Москве (26,4%) и Санкт-Петербурге (12,8%). Добавим, что в среднем по России средний размер оплаты труда Деда Мороза составил 28000 рублей (+2,6%).