Где россияне будут встречать Новый год

Отпраздновать Новый год большинство россиян решило дома в кругу семьи. При этом самой затратной статьей расхода неизменно остаются подарки друзьям и родственникам.

Консервативный вариант празднования Нового года предпочли 76,7% респондентов, сообщает газета "Известия". При этом около 11% опрошенных предположили, что отмечать торжество они будут на даче, работе, природе и даже боевом посту, а также в гостях и в роддоме.

Только 2% россиян планируют встретить праздник в кафе, клубах или ресторанах. При этом число москвичей, которые собираются отмечать торжество в различных заведениях, достигает 40%.

"В Москве ресторанная культура очень хорошо развита, люди хотят отметить праздники с живой музыкой, Дедом Морозом и Снегурочкой. В регионах ситуация может быть иной, возможно, это связано с нехваткой заведений, подходящих для празднования", – заявил генеральный продюсер Агентства праздников и событий Сергей Князев.

Всего 2% опрошенных на Новый год отправятся за границу, а 6,6% респондентов снимут на период праздников жилье. По словам аналитиков, "более половины из них планируют арендовать недвижимость стоимостью менее 2 тысяч рублей в сутки, а 26,7% рассматривают диапазон 2–5 тысяч рублей. До 10 тысяч рублей готовы потратить на аренду 11,9% опрошенных, и лишь 3% собираются заплатить за новогоднюю локацию более 10 тысяч рублей".

Мой младший брат уже со своими друзьями ищет хату на Новый Год

Ему 13 лет — ПОЗОР (@pozorfck) 14 декабря 2016 г.

Эксперт по личным финансам Михаил Попов отметил, что "люди традиционно не экономят на подарках, даже при невысоких зарплатах". По его словам, в период празднования Нового года покупается около 40% подарков за весь год.

Отметим, что планируемый новогодний бюджет 60% россиян составляет примерно десять тысяч рублей, включая новогодний стол и подарки. При этом вложить в празднование Нового года 25 тысяч рублей готовы около 25% граждан, а 40 тысяч рублей – менее 5%.