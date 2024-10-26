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Суббота 26 октября

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От велосипеда до ракеты: Политехнический музей открыл свою самую масштабную выставку

От велосипеда до ракеты: Политехнический музей открыл свою самую масштабную выставку
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Первый грузовик, как и первый легковой автомобиль России были созданы на заводе Петра Фрезе в Санкт-Петербурге. Первая пассажирская линия конки тоже появилась в Северной столице -1863 году она прошла от порта до биржи на Васильевском острове. Первый в мире ледокол был задуман для обеспечения круглогодичной навигации города на Неве. Да и первый самолет взлетел в небо тоже здесь. А сегодня в Манеже, что в самом центре города-героя, открывается выставка "Политехнический музей: создавая настоящее", посвященная великим российским ученым и их изобретениям.

Мы живем в век высоких скоростей, искусственного интеллекта и нанотехнологий, воспринимая это как вещи обыденные. А ведь если подумать, то технологический скачок, совершенный всего за полтора столетия, это и есть самое настоящее чудо, которое восхищает и удивляет. Ведь XIX веке диковинкой казались телеграф и телефон, их боялись и даже запрещали. Первые электронно-вычислительные машины, которые появились в середине века XX, занимали огромные залы. А сегодня у каждого есть смартфон, который заменил собой радио, телевидение, деньги, почту и по мощности превзошел самые мощные ЭВМ советской поры. Этой стремительной эволюции и даже революции техники и посвящена выставка Политехнического музея в петербургском Манеже.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По ней можно изучать не только историю науки и техники, но и историю страны. От первой лампочки да лазерного перфоратора для забора крови. От первого – деревянного! – самолета "Илья Муромец" до сверхзвукового пассажирского лайнера ТУ-144. От изобретенного крепостным механиком Ефимом Артамоновым первого высококолесного велосипеда-"паука", который называли "костотрясом", до робота-доставщика товаров.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Политехнический музей хранит 220 тысяч экспонатов. В Петербурге на площади в 4 тысячи квадратных метров разместилось более трехсот из них, рассказывающих о добыче ресурсов, транспорте, информации, окружающей среде… Угольный комбайн соседствует с гусеничным экскаватором, буровой установкой и аэровездеходом. Эскизы, фотографии и макеты знаменитых зданий и заводов (Останкинская башня, Сталинградский тракторный завод, дом Наркомфин, башня Татлина) идут в стык с интерактивными панелями, где можно прочесть про историю изобретений, узнать интересные факты об ученом, попробовать самому оказаться инженером и решить техническую задачу.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

В Манеже даже воссоздали советское конструкторское бюро, где можно увидеть чертежи, первые – еще деревянные! – модели будущих лопастей и двигателей. А витринах много опытных образцов – взять хотя пластилиновый макет отечественного спорткара Marussia, который был одним из самых амбициозных проектов отечественного машиностроения.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Вообще, здесь представлено множество технологических решений и открытий, которые сделаны русскими учеными – лампочки, телефоны, телевизоры, ракеты. Александр Попов, Александр Ладыгин, Николай Зворыкин, Константин Циолковский стали главными героями этой масштабной экспозиции. Они подмигивают со светодиодных экранов. Мол, как вы, потомки, не оплошали, не подвели?

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Отдельный раздел посвящен когнитивным био– и нанотехнологиям. Тут и электронные протезы, и автоинъектор, делающий уколы самостоятельно на нужную глубину, и искусственные аналоги человеческой кожи, позволяющие проводить высокотехнологичные операции. Смотришь на все это и наглядно видишь, как развивается отечественная наука, делая жизнь каждого из нас комфортнее, проще, удобнее.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Одно из ее перспективных направлений – лазерный термоядерный синтез, которым сегодня занимаются многие научно-исследовательские институты. Если удастся решить неподвластную пока для физиков задачу, связанную с ограниченным временем жизни плазмы, то получится идеальный термоядерный реактор, который обеспечит человечество чистой энергией на тысячи лет. Но когда смотришь на все то, что уже было изобретено русскими учеными, то понимаешь – и с плазмой высоких температур они скоро совладают.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Вообще, столь масштабных и громких выездных экспозиций Политехнический музей не устраивал прежде. Многие экспонаты вообще никогда не демонстрировались – были доступны лишь специалистам, а то и вовсе считались секретными разработками.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

В России сегодня работает около 250 научно-технических выставок. Но та, что открылась в Манеже, образец технологичности, увлекательности для детей и взрослых, серьезной научной работы, союза полусотни конструкторских бюро, промышленных госкорпораций, музеев и частных коллекционеров. Она прославляет отечественную науку, рассказывает про любовь и страсть ученых и исследователей к открытиям. А нам позволяет гордиться этими великими умами и их, изменившими мир, изобретениями.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Выставка завершается воссозданным в Манеже знаменитыми арками с барельефами Политехнического музея в Москве. Посетителей словно бы приглашают продолжить осмотр, но уже в столице. Планируется, что в будущем году главный научный музей страны вновь откроет двери после долгого капитального ремонта. А петербургская экспозиция – своего рода эффектный пролог к чудесам науки и техники, которые скоро увидят москвичи.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Благодарим отель Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg – одно из самых фешенебельных мест в городе – за помощь в подготовке материала.

Шоу-бизнес в Telegram

26 октября 2024, 13:19
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Пусть выживет только один: мать в Петербурге решила судьбу детей монетой

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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