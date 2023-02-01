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"Детка, ты мой кайф": трек Джаро и Ханза "залетел" в топ Shazam

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Сексуальная композиция "Детка, ты мой кайф" оказалась на первом месте.

Новости из мира музыки: дуэт исполнителей Джаро и Ханза под названием "Детка, ты мой кайф" стал рекордсменом в русскоязычном сегменте Shazam, набрав почти 3,1 миллиона поисковых запросов. Он обогнал композиции даже таких мастодонтов музыкальных стриминговых сервисов, как Моргенштерн* и Элджей.

"Просто поверь, я твой джин этой ночью / И даже если мы с тобой / Больше не встретимся / Просто знай / Детка, ты мой кайф", – ритмично спели Джара и Ханзо.

Напомним, что трек "Детка, ты мой кайф" был исполнен в жанре хип-хоп и выпущен в 2020 году.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.

1 февраля 2023, 12:40
Дни.ру✓ Надежный источник

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