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Культура
Фото: ЛитРес Фото: ЛитРес
Фото: ЛитРес Фото: ЛитРес Фото: ЛитРес

Гении слова: 5 отличных романов от современных русских авторов

Современные авторы – наследники традиций классической литературы. На страницах их прозы – известные нам по Толстому и Чехову семейные саги и драмы, захватывающие и полные юмора сюжеты с открытыми финалами и решительными точками в судьбах. Вместе с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ ЛитРес мы сделали подборку книг, которые написали яркие звезды и молодые таланты актуальной отечественной литературы.
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"Жизнеописание Льва", Наталия Репина

Фото: ЛитРес

Роман московской писательницы и сценаристки Наталии Репиной пропитан грустью и ностальгией по неумолимо уходящему времени, по людям, неспешному темпу жизни и способности проживать ее глубоко и внимательно. Главный герой – библиотекарь Лев, с характером и образом жизни юродивого. Он ведет незаметный, но духовно насыщенный образ жизни – собирает материалы для книги о поэте мандельштамовского круга Климента Сызранцева. Скромный Лев еще не знает, какое разочарование его ждет и как придется закончить свои дни. Рассказывая о жизни персонажа, автор кропотливо и бережно воссоздает атмосферу подмосковной дачной жизни, типичной для старой интеллигенции.

"Каждые сто лет. Роман с дневником", Анна Матвеева

Фото: ЛитРес

Автор из Екатеринбурга Анна Матвеева, по ее признанию, не хочет выезжать из провинции, потому что именно там чувствует пульс времени и дыхание истории, что так необходимо для создания пронзительных романов. Таких, как этот, в котором в одно нераздельное целое слились две исторические эпохи. Двух женщин разделяют сто лет, но как же много сходства между ними! Ксеничка Лёвшина начала вести дневник в 1893 году в Полтаве, а Ксана Лесовая – в 1980-м в Свердловске. Обе задаются вопросом о том, насколько это возможно быть до конца честной с листом бумаги. И возможно ли доверять поразительным совпадениям судеб героинь, рассказанных личному дневнику? Кажется, через них сама жизнь хочет нам сказать что-то очень важное… Посмотрим, удастся ли это понять главной героине.

"Самый синий из всех", Екатерина Бордон

Фото: ЛитРес

Екатерина Бордон – digital-автор платформы ЛитРес:Самиздат – написала пронзительную книгу об одиночестве и его преодолении. У главной героини Саши есть поразительный и редкий дар. Она видит эмоции людей как цвет внутри них. Зависть создает желтый, гнев отдает густо-красным, одиночество выдает себя синим… Именно синяя глубина внутри – у самого красивого мальчика в классе. Почему так сложно оторвать от него глаза? Как помочь его вселенскому одиночеству, из которого уже проступает жуткая чернота? И возможно ли это, если не понимаешь себя? Ведь Саша не может видеть цвета своих чувств и эмоций. Кажется, ей предстоит еще многому научиться и найти своему таланту достойное применение.

"Симон", Наринэ Абгарян

Фото: ЛитРес

Одна из самых востребованных авторов Европы, по оценке The Guardian, Наринэ Абгарян посвятила этот роман родным местам и людям, чьи характеры любимы ею и понятны ей. Действие разворачивается в небольшом армянском городке, которое потрясает трагическое событие – умирает всеми уважаемый каменщик Симон. Известный своими многочисленными амурными похождениями, он и после кончины становится центром немного скандальной истории. На его похороны приезжают все его бывшие женщины. У каждой из них – своя неповторимая судьба и свои веские причины, заставившие сойтись с Симоном. Каково будет услышать их законной супруге каменщика Меланье?

"Женщины Лазаря", Марина Степнова

Фото: ЛитРес

Одна из самых ярких современных российских писательниц Марина Степнова посвятила свой второй роман семейной любви и нелюбви, которые растянулись на более чем сотню лет. На фоне взлетов и падений советской истории судьба гениального ученого Лазаря Линдта кажется необыкновенной. Ему удалось вырваться из чудовищной нищеты, получить образование, избежать террора и репрессий, выжить в военное время и выстроить отношения с тремя незаурядными женщинами. Бездетной Марусей, женой его старшего друга. Молодой и свежей Галиной, которой он даст все возможные материальные блага в обмен на ее благосклонность. И – внучкой Лидочкой, которая унаследует его яркую и свободолюбивую натуру.


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Фото: www.youtube.com / По поводу и без
Автор: 11 августа 2022, 04:35

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