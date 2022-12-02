"Ничего не бойся, я с тобой": Стоцкая стала наследницей Фоменко

Мюзиклы в Россию пришли в 1999 году, и с тех пор мы посмотрели практически все мировые шедевры этого жанра. Оригинальных же, сугубо российских постановок у нас было мало. Но теперь, когда западную франшизу купить практически невозможно, их количество явно увеличится. И "секрет"-мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой", премьера которого состоится в столичном МДМ 3 декабря, пример того, каким должен быть хороший спектакль.

прочитано 117 раз