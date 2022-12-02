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Культура
"Ничего не бойся, я с тобой": Стоцкая стала наследницей Фоменко

"Ничего не бойся, я с тобой": Стоцкая стала наследницей Фоменко

Мюзиклы в Россию пришли в 1999 году, и с тех пор мы посмотрели практически все мировые шедевры этого жанра. Оригинальных же, сугубо российских постановок у нас было мало. Но теперь, когда западную франшизу купить практически невозможно, их количество явно увеличится. И "секрет"-мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой", премьера которого состоится в столичном МДМ 3 декабря, пример того, каким должен быть хороший спектакль.
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Секрет успешного мюзикла – захватывающая история плюс сильный музыкальный материал. Причем он зачастую и сам становится поводом для создания спектакля – тут вспоминается и Mamma Mia! по песням группы ABBA, и We Will Rock You, основанный на хитах Queen. Для таких постановок даже есть специальный термин – Jukebox musical. В дословном переводе это "мюзикл-музыкальный автомат", из которого постоянно слышатся знакомые мелодии.

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Песни бит-квартета "Секрет" оказались такими наполненными смыслами и содержанием, что в итоге Михаил Миронов и Сергей Калужанов сделали их музыкальной и сюжетной основной спектакля "Не бойся, я с тобой". "Именины у Кристины", "Моя любовь на пятом этаже", "Привет", "Сара Барабу" – кажется, мы выросли на этих композициях. Поэтому и подпевают зрители многим хитам.

Фото: пресс-служба

Исполнивший их коллектив готовится отметить 40-летие. Продюсер Дмитрий Богачев предложил при помощи песен "Секрета" рассказать захватывающую историю, случившуюся в Ленинграде в разгар белых ночей в середине 80-х годов прошлого века. Случайная встреча на крыше, вспыхнувшая любовь, разочарование – история разворачивается на фоне узнаваемых примет северной столицы. Тут и арка Главного штаба, и знаменитые дворы-колодцы, и мост лейтенанта Шмидта, и порт...

Фото: пресс-служба

И приметы того времени здесь запечатлены точно – торговля виниловыми пластинками запрещенных в Союзе исполнителей, типа Sex Pistols, Pink Floyd и Тины Тернер, облавы дружинников, зарождение знаменитого ленинградского рок-клуба, вечеринки у "золотой молодежи", знакомые всем тусовщикам кабаки "Сайгон" и "Висла", попытки слушать западные радиостанции, появление первых японских видеокамер...

Фото: пресс-служба

Уже за одну эту ностальгическую атмосферность мюзикл стоит увидеть. Еще – из-за блистательных актерских работ, в том числе и молодых актеров. Ну а звезда спектакля – Анастасия Стоцкая, которая здесь играет ту самую Кристину, у которой именины. Она играет в паре с Юлией Ивой, как было и в завершившемся в октябре мюзикле "Шахматы". Стоцкая и Ива словно стали наследницами хитов, созданных Николаем Фоменко и Максимом Леонидовым.

Интересно, что некоторые элементы сценографии (вращающиеся конструкции), реквизита (камеры в студии) тоже перешли сюда из "Шахмат". И это довольно символично, ведь там сюжет разворачивался в конце 70-х годов, теперь же поменялось время, и перед нами 80-е. В "Шахматах" шла речь о противостоянии двух систем, в "Не бойся, я с тобой" противостоят друг другу люди одной советской системы – академик и фарцовщик, партийный бонза и отчисленный из университета паренек с условным уголовным сроком...

Но уже явно ощущается ветер перемен, ветер свободы. Собственно, об этом и рассказывает мюзикл. А еще – о вере в мечту, о молодости и желании свернуть горы, о том, как важно ничего не бояться и быть собой. И тогда все получится. Обязательно.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 декабря 2022, 10:05 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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