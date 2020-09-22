"День влюбленных": целующихся Бузову и Стоцкую засняли вместе

Романтическая комедия "День влюбленных" вдохновлена успехом российской постановки бродвейского мюзикла "Первое свидание", который только за первый сезон посмотрели в Театре МДМ более ста тысяч зрителей.
Теперь просторный паркетный зал МДМ вновь превратился в необычное театральное пространство, где гости премьеры, сидя с бокалами за столиками импровизированного нью-йоркского бара, стали свидетелями одного дня из жизни влюбленных друг в друга героев. Она и он – две противоположности, которым придется сделать выбор, что важнее: личная свобода каждого или их общее счастье.
"Мне в любом мюзикле всегда важно содержание: голос, танцы, трюки, – улыбается Ольга Бузова. – Здесь все срослось. Вообще, за взаимоотношениями мужчины и женщины – в книге, кино, спектакле, мюзикле, жизни – можно наблюдать бесконечно… Мне кажется, в этой постановке ребята смогли передать на 1000% состояние двух влюбленных и их сомнения. А еще я поняла, что эту постановку надо смотреть несколько раз. Можно с подругой, поржать… Но, девочки, обязательно посмотрите "День влюбленных" со своим парнем! Мол, "понял, как не надо делать?"
Пока же звезду "Дома-2" засняли во время поцелуя с Анастасией Стоцкой. Радость встречи была так велика, что девушки сократили социальную дистанцию донельзя. Их нежности никого не оставили равнодушным!
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