"Пугачева очень расстроилась": Стоцкая три часа развлекала потрясенного Киркорова

Столичные театры, до конца не оправившиеся от полугодового простоя, сейчас снова штормит – новые отмены, переносы, закрытия. И кажется настоящей смелостью в такой тревожной обстановке не только не отменить давно запланированную премьеру мюзикла "Шахматы", а и продать большой зал МДМ на пару месяцев вперед. Корреспондент "Дни.ру" оценил масштаб постановки.

"Сейчас, когда замер весь мюзикловый мир, Бродвей закрыт как минимум до следующего лета, мы выпускаем дорогущий, красивый, громкий, драматичный, огромный музыкальный спектакль! – похвастался режиссер Евгений Писарев. – Это мюзикл, который ни за что не извиняется! Ни за разброс музыкальных направлений и откровенно вставные номера! Ни за нестройную драматургию и незаконченные сюжетные линии. У него вообще много причуд".

Возможно, именно за все это мюзикл и любят – с 1984 года он не сходит с театральных подмостков. После премьеры в Британии его видели в Америке, Дании, Швеции, Корее. Причем для каждой страны и каждого времени была своя версия. "Многое из написанного в 84-м в 2020-м выглядит анахронизмом, – пояснил Евгений Писарев. – И даже образы, которые казались потрясающими метафорами, сегодня не работают". Именно по этой причине, например, из постановки убрали сотрудника ЦРУ Уолтера, который в оригинале был антиподом советского "чекиста" Молокова.

36 лет назад "холодная война" – идеологическая борьба СССР и США за доминирующее положение в мировом общественном мнении – была на пике. Она и послужила фабульной основой мюзикла. Либретист Тим Райс задумывал произведение именно о противостоянии Востока и Запада, а метафорой политических баталии сделал шахматную партию. "Очень неспокойное сейчас время: снова Штаты против СССР", "Мерзавцы мира, как всегда, за русских", "Серп и молот против звезд и полос" – то и дело звучит в "Шахматах".

Сюжетной основой мюзикла стала история знаменитого матча за звание чемпиона мира между Анатолием Карповым и советским невозвращенцем Виктором Корчным (в 1976-м он отказался возвращаться в СССР после турнира в Нидерландах, где попросил политического убежища). Поединок Карпов – Корчной тогда имел политический окрас. Еще бы, коммунист против антисоветчика! И речь тут шла о том, чей строй лучше. "Ваш престиж и репутация на кону", как поют герои спектакля. Представление о настроениях и риторике тех лет дают несколько номеров про журналистов, которые есть в "Шахматах". Они актуальны и по сей день!

Припомнили авторы мюзикла русским и Венгерское восстание 1956 года – эта тема здесь проходит красной нитью. "В Будапеште кризис.... В Будапеште танки" – поют со сцены. Так что нет ничего странного, что музыка из спектакля в СССР была долгое время под запретом, а авторов мюзикла советская пресса называла не иначе как "зобными пасквилянтами".

Сегодня конфронтация между двумя державами снова очень заметна. И Евгений Писарев акцентирует на этом внимание, хотя и порой очень прямолинейно. Советские люди у него – сплошная серая масса. Американцы – все в светлом, белом, эдакие голуби свободы. На огромных видеоэкранах – сравнения двух страны. Белый дом и Кремль, статуя Свободы против "Рабочего и колхозницы, бродвейские мюзиклы против нашего балета, нью-йоркский Эмпайр-стейт-билдинг и "сталинская" высотка Московского университета, Гагарин и американская лунная программа, Элвис Пресли и Лайза Минелли против Владимира Высоцкого и Аллы Пугачевой...

Кстати, в постановке 1984 года Алла Борисовна должна была сыграть Светлану, жену русского шахматиста Анатолия Сергиевского, от которой он сбежал на Запад. Роль не главная, с единственной сольной партией, но заметная. Автор либретто мюзикла Тим Райс годом ранее приезжал в Москву, ходил на концерт главной советской певицы и предложил ей роль в мюзикле. Но она поехать не смогла. "Мы стояли и рыдали, потому что понимали: меня никто не отпустит, – позже рассказала Пугачева. – Одиннадцать месяцев надо было провести на репетиции, а это уже приравнивалось бы к бегству. И я отказалась ради семьи". В СССР у нее были мама, дочь, и лишиться возможности вернуться к ним в Москву Алла Борисовна очень боялась. "Она была очень огорчена, что не смогла стать первой русской артисткой на Бродвее", – рассказал посетивший московскую премьеру бывший муж Примадонны Филипп Киркоров.

Тогда роль Светланы сыграла британская актриса Барбара Диксон. В московском спектакле в разных составах ее исполняют Юлия Ива и Анна Гученкова.

В начале года Алла Борисовна приходила на презентацию "Шахмат" и уже тогда была потрясена грандиозностью спектакля. Она не ошиблась, ведь "Шахматы" – самый дорогой и самый стильный из всех мюзиклов, которые показывали в Москве. Оборудование для постановки привезли из Британии, для мобильной 30-тонной декорации пришлось укреплять пол МДМ, а звук – лучший из существующих сегодня в мире. В данном случае это очень важно, поскольку музыка в "Шахматах" – это главное "действующее лицо", вокруг которого все вращается. Именно поэтому оркестр находится на третьем ярусе многоуровневой декорации, оставаясь словно бы выше всех "земных" шахматных и любовных страстей.

В партитуре есть и аллюзии на Чайковского, и тяжелый рок, и симфоническое звучание, и диско в узнаваемой стилистике группы ABBA (композиция начала второго акта "Одна ночь в Бангкоке" после премьеры взлетела на первые строчки европейских чартов). Не даром же авторы спектакля – члены легендарной шведской поп-группы Бьерн Ульвеус и Бенни Андерссон!

Постановка Евгения Писарева – под стать музыке! – оказалась динамичной, энергичной, эмоциональной. Зрители так сопереживают шахматной партии на сцене так сильно, что когда арбитр объявляет о победе Анатолия Сергиевского, все аплодируют. И подобный отклик у столичной снобисткой публике дорогого стоит.

Как и в прежних мюзиклах в МДМ, на сцене снова блистает Анастасия Стоцкая (секундант Флоранс Васси). Она всегда была сильной вокалисткой, и в этот раз у нее очень много дуэтов и сольных партий, позволяющих явить всю полноту вокального и драматического таланта. Она появляется на сцене чаще других артистов! На сцене в одном из составов дважды появится и 9-летний сын певицы Александр Абагарян – у него небольшая роль ребенка русского шахматиста.

Филипп Киркоров был под большим впечатлением от увиденного. "В этом мюзикле должна была петь Пугачева, но, по иронии судьбы, спустя столько лет поет Стоцкая, которая тоже рыжая, – говорит артист. – Я потрясен, но вот думаю, смогут ли мои дети понять "Шахматы", не рано ли им пока, не будет ли сложно?" Те же, кто сложностей не боится, смогут оценить блестящую шахматную партию на протяжении всего сезона 2020/2021, За это время должно быть сыграно несколько сотен спектаклей.