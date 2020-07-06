Умер легендарный композитор

Эннио Морриконе ушел из жизни в возрасте 91 года. Легендарный композитор из Италии получил множество наград, в том числе две премии "Оскар" – за заслуги перед отраслью и за музыку для фильма Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка".