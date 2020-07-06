Умер легендарный композитор

Эннио Морриконе ушел из жизни в возрасте 91 года. Легендарный композитор из Италии получил множество наград, в том числе две премии "Оскар" – за заслуги перед отраслью и за музыку для фильма Квентина Тарантино "Омерзительная восьмерка".
Народ разгневан
Актер эмоционально обратился к поклонникам
Телеведущая посоветовала встречаться с тремя мужчинами одновременно
Телеведущий заинтриговал необычным фото
Популярные темы форума
Ваше отношение к Зеленскому?
Дочь не хочет рожать
Когда вы перестали кормить грудью?
На что бабы тратят свою жизнь?
Кого больше на форуме,тупых или умных?
Скажите пожалуйста, а Бог есть или нету?
Папа не разрешает встречаться с кавказцем
Чувство вины
Хочу быть с женатым
Вам нужны только деньги?