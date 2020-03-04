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Культура

Дочь высказалась о состоянии Инны Макаровой после известия о госпитализации

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Актриса Светлана Бондарчук подтвердила информацию о госпитализации ее матери Инны Макаровой. По словам дочери, народная артистка теперь проводит много времени в больницах. "А что вы хотите? Все-таки 94-й год маме пошел", – цитирует ее "Комсомольская правда".

В среду, 4 марта, некоторые СМИ сообщили об ухудшении самочувствия Инны Макаровой. Артистку доставили в одну из московских больниц. Врачи описали ее состояние как тяжелое.

Напомним, Инна Макарова прославилась благодаря участию в фильмах "Высота", "Девчата", "Женитьба Бальзаминова" и "Молодая гвардия". Она получила звание народной артистки СССР в 1985 году.

Автор: 4 марта 2020, 18:29

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