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Заразившегося коронавирусом Пласидо Доминго выписали из больницы

Продолжение: Эксперт назвал самый опасный способ заражения коронавирусом
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Испанский оперный певец Пласидо Доминго был выписан из больницы в Мексике в минувшее воскресенье, 29 марта. Ранее у артиста выявили новый тип коронавируса COVID-19.

Певец находится в своем доме в городе Акапулько. Состояние знаменитости оценивается как стабильное, передает "Москва 24" со ссылкой на зарубежные СМИ.

22 марта Пласидо Доминго рассказал на своей странице в соцсети "Фейсбук", что заразился коронавирусом. Позже стало известно, что из-за осложнений, вызванных болезнью, артиста госпитализировали.

Автор: 30 марта 2020, 10:00

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