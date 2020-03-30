Заразившегося коронавирусом Пласидо Доминго выписали из больницы

Испанский оперный певец Пласидо Доминго был выписан из больницы в Мексике в минувшее воскресенье, 29 марта. Ранее у артиста выявили новый тип коронавируса COVID-19.
Певец находится в своем доме в городе Акапулько. Состояние знаменитости оценивается как стабильное, передает "Москва 24" со ссылкой на зарубежные СМИ.
22 марта Пласидо Доминго рассказал на своей странице в соцсети "Фейсбук", что заразился коронавирусом. Позже стало известно, что из-за осложнений, вызванных болезнью, артиста госпитализировали.
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