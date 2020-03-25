Умерла актриса Инна Макарова

В последнее время Инна Макарова чувствовала себя неважно. Еще в начале марта 93-летнюю народную артистку госпитализировали. Ее дочь Наталья Бондарчук подтверждала эту информацию. "А что вы хотите? Все-таки 94-й год маме пошел", – заявила наследница артистки журналистам.
4 марта появились данные о том, что состояние Инны Макаровой ухудшилось. Медики описывали его как тяжелое. Сегодня же, 25 марта, артистка умерла, передает News.ru. Журналисты, узнав печальную новость, попытались связаться с Натальей Бондарчук, однако та отказалась от комментариев.
Ранее Инна Макарова страдала от приступов астмы. Но даже из-за этого артистка не стала отказываться от работы, снимаясь вплоть до 2015 года. Кроме того, у нее были проблемы с памятью. "Она начинает видеть всех людей, которые уже ушли. Папу моего, бабушку. Я не разочаровываю ее в этом", – говорила Наталья Бондарчук в интервью.
Напомним, Инна Макарова родилась 28 июля 1926 года в городе Тайга Томского округа Сибирского края. В 1943–1948 годах училась во ВГИК в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, после чего была зачислена в труппу Театра-студии киноактера.
Артистка прославилась благодаря участию в фильмах "Высота", "Девчата", "Женитьба Бальзаминова" и "Молодая гвардия". Она получила звание народной артистки СССР в 1985 году.
Отметим, что дочь Наталья родилась в браке актрисы с Сергеем Бондарчуком, который впоследствии ушел от нее к другой артистке Ирине Скобцевой.
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