В Москве умерла президент Пушкинского музея

Вечером 31 ноября в Москве скончалась легендарная деятельница культуры Ирина Антонова, передает сетевое издание "Москва 24". Она известна как бессменный глава Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. На должности директора музея она находилась с 1961 по 2013 годы, после чего стала его президентом. Женщине было 98 лет.
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