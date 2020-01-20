Оторвался тромб: ушла из жизни известная актриса

Актриса театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина скончалась на 27-м году жизни в Пензе. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Похороны артистки прошли 18 января.
Трагическую новость сообщил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков. "Нет слов, чтобы передать шок. Скорбим всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить! Красивая, умная, талантливая, бесконечно добрая и позитивная", – написал он в своем "Инстаграме".
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Историк Соколов