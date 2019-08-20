Известного французского композитора съел медведь гризли

Французский композитор Жюльен Готье погиб в результате нападения медведя гризли. Инцидент произошел во время путешествия Готье по Аляске, пишет издание France Musique.
По предварительной информации, медведь вытащил спящего композитора из палатки в ночь на 15 августа и утащил в лес. Останки тела Готье обнаружили в лесу на следующий день. Готье путешествовал вместе со своей подругой-фотографом. Они хотели сплавится по местной реке и потом продолжить путешествие.
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