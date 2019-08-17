Звезда фильма "Беспечный ездок" скончалась на 80-м году жизни

Знаменитый американский актер Питер Фонда скончался в возрасте 79 лет в Лос-Анджелесе. Печальную новость сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежное издание TMZ. По словам родственников, артист страдал от острой респираторной недостаточности, которая возникла из-за рака легких.
Напомним, Питер Фонда приобрел известность благодаря роли Уайатта в картине "Беспечный ездок". Он также появлялся в таких фильмах, как "Золото Ули", "Страсть Эйн Рэнд" и "Побег из Лос-Анджелеса".
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