Пласидо Доминго пропустил спектакль в Мариинке

Испанский оперный певец Пласидо Доминго отменил выступление в Мариинском театре. Причиной стала частичная потеря голоса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Артист должен был выйти на сцену 25 июня. Решение о замене приняли незадолго до выступления. Генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев извинился перед зрителями от лица певца. Отмечается, что посетители могли написать заявление о возврате билетов до окончания антракта спектакля "Симон Бокканегра", передает Пятый канал.