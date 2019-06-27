Пласидо Доминго пропустил спектакль в Мариинке

Испанский оперный певец Пласидо Доминго отменил выступление в Мариинском театре. Причиной стала частичная потеря голоса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Артист должен был выйти на сцену 25 июня. Решение о замене приняли незадолго до выступления. Генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев извинился перед зрителями от лица певца. Отмечается, что посетители могли написать заявление о возврате билетов до окончания антракта спектакля "Симон Бокканегра", передает Пятый канал.
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