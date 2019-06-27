Умер солист группы "Високосный год" Илья Калинников

В одной из московских больниц на 47-м году жизни скончался основатель группы "Високосный год" Илья Калинников. О его смерти сообщил в Facebook директор коллектива Алексей Кан.
"В последние годы Илья Калинников свел публичную активность, практически, к нулю, продемонстрировав еще один талант: самостоятельно управлять своим творчеством и своей судьбой, быть по-настоящему независимым музыкантом", – написал он. По словам Кана, солист группы умер от остановки сердца. Дата и время прощания с музыкантом будет объявлена позже.
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