"Дозор" Сергея Лукьяненко выходит на большую сцену
Зрители впервые увидят иллюзионное шоу, основанное на оригинальном сценарии. В отличие от других постановок, где публика видит набор фокусов и номеров, "Дозор" – это театрализованное действие, где магия – это часть самого действия на сцене. Здесь герои за секунду меняют костюмы и могут так же быстро превратиться друг в друга, они парят над сценой и взлетают на мотоциклах прямо над залом.
И это еще не все: предметы сами перемещаются в пространстве, а книгу можно поджечь взглядом. Думаете, это фантазия? Нет, реальность.
Только на эскизы сцены-трансформера было затрачено более 300 часов работы! В течение 11 месяцев на специальных предприятиях Европы, России и Америки изготавливались эксклюзивные декорации для шоу "Дозор".
Сейчас в Crocus City hall идут заключительные репетиции перед премьерами.
На сцене появляется иллюзионист Сергей Сафронов, в "Дозоре" он – Хранитель договора, который регулирует отношения между Светлыми и Темными силами. Специально для шоу Сергей приготовил свой авторский номер, какой – узнаем лишь на показах.
Самые эффектные элементы шоу хранятся в секрете. Фотографов и журналистов пустили на площадку на ограниченное время. Поэтому и внешний вид Сергея Сафронова в "Дозоре" пока можно только представить.
"У меня фантастический костюм. Он и страшный, и одновременно эффектный, – интригует Сафронов. Он напичкан лазерами, машинами, которые пускают огонь. Мой герой прилетает сверху из-под купала, приземляется на сцену, из рук вылетает огонь, лазеры. Но самое сложное в моем образе – это 10-тисантиметровые каблуки. Ходить на каблуках – этом о мной впервые случилось"
Высокотехнологичные костюмы и еще 200 тонн уникальных декораций, светового и звукового оборудования. У "Дозора" есть все, чтобы изменить представление зрителей об иллюзионных шоу в России.
"Проект, который делает команда во главе с продюсером проекта Максимом Оганесяном – это абсолютный эксклюзив, никогда раньше не было таких постановок: иллюзионное шоу , которое разворачивается по сценарию книги, – продолжает Сергей Сафронов. Это очень крутой уровень. И все участники – это команда мечты! Конечно, это сам Сергей Лукьяненко и история, специально написанная для шоу "Дозор". Александра Скачкова, продюсер по иллюзиям, зрители хорошо знают ее по телевизионным проектам , и режиссер-постановщик Илья Глазунов, и соавтор сценария Митя Мишин, и Артем Щукин – он играет одну из ключевых ролей".
Николай Фоменко в проекте исполнит сразу восемь ролей! По сценарию он – служитель Музея магии, где разворачивается действие. И большинство иллюзий, которые увидит зрители демонстрирует сам Фоменко.
Впрочем, специально для "Дозора" Николай вспомнил еще об одном своем увлечении. На сцену Крокуса он, мастер спорта по горнолыжному спорту и мастер спорта России международного класса по автоспорту, выйдет ... со скрипкой. Мало кто знает, но Николай профессионально занимался игрой на скрипке и сейчас, после 15-тилетнего перерыва, снова выйдет на большую сцену с инструментом.
Дальше – больше. Воздушные гимнасты Александр и Юлия Волковы впервые исполнят каскадерской трюк, а финале номера один из них исчезнет прямо на глазах у зрителей. Как? Возможно так же, как из воздуха в огромной колбе появится один из героев шоу.
Магия в "Дозоре" необъяснима, но она абсолютна реальна. Несколько счастливчиков смогут стать участниками шоу. Сергей Сафронов пригласит нескольких зрителей из зала на сцену, а что будет потом – смогут рассказать только сами участники.
После московских премьер "Дозор" отправится на гастроли. Осенью показы пройдут в Санкт-Петербурге , а далее – по городам России, а также в Китае
Светская премьера в Москве состоится 1 июня в Crocus City Halli, потом шоу можно будет посмотреть 2,8 и 9 июня.
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