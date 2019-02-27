Садальский похвалил Хабиба за борьбу с "обнаженкой" в театре
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов возмутился наличием сцен с обнаженными людьми в спектакле "Охота на мужчин", показанным в Дагестане. Станислав Садальский не мог оставить заявление бойца без комментария.
"Спасибо, Хабиб, за мужество и внимание к драматическим спектаклям", – написал Садальский в Instagram. Актер, тем не менее, заметил, что сила России – в ее многоконфессиональности и многонациональности. "При одном условии – власть обязана обеспечить защиту населения от безнравственности, порнографии, садизма, человеконенавистничества в искусстве, на сцене, т.п.", – подчеркнулСадальский.
Напомним, Нурмагомедов раскритиковал показанный в Махачкале спектакль "Охота на мужчин". Он назвал постановку "порнухой" и потребовал, чтобы власти Дагестана провели расследование и наказали организаторов. В противном случае, по словам бойца, "люди выйдут на улицу", пишет Ura.ru.
Классическую итальянскую пьесу давно показывают по всему миру, а постельная сцена является ее полноценной частью, заметил в ответ на критику актер и продюсер постановки Иван Жидков. Тем не менее, после заявления Хабиба он принес свои извинения за то, что "неумышленно оскорбил дагестанского зрителя".
Станислав Садальский, как всегда, за справедливость и равные условия для всех. Актер указал Хабибу, что бойцы на ринге тоже почти голые. "Плохо, что вы сами бегаете полуголыми по рингам, потребуй, пожалуйста, от судей, чтобы все бойцы хотя бы рубахи надели!", – написал Садальский в Instagram (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
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