Актер из "Улицы разбитых фонарей" скончался после продолжительной болезни

Актер Самарского драматического театра Виталий Жигалин умер на 49 году жизни. Гражданская панихида состоится в Самаре 8 ноября в помещении Дома Актера.
"Пятый канал" напоминает, что зрителям Жигалин известен по ролям в популярных детективных сериалах – "Улицы разбитых фонарей", "Тайны Следствия", "Литейный", "Чудой район", "Морские дьяволы", "Ментовские войны" и других. Виталия Жигалина не стало после продолжительной болезни. О причинах заболевания артиста не сообщается.
"На сцене нашего театра Виталий Иванович прослужил почти 25 лет, создав огромное количество многогранных и ярких образов. Он запомнится как импульсивный и харизматичный актер, обладавший сильной творческой энергетикой, как любящий отец, внимательный педагог и Человек с сильным волевым характером", — говорится в сообщении на сайте театра.
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